https://ria.ru/20230723/tver-1885829700.html

В Тверской области нашли несовершеннолетнюю маму с ребенком

В Тверской области нашли несовершеннолетнюю маму с ребенком - РИА Новости, 23.07.2023

В Тверской области нашли несовершеннолетнюю маму с ребенком

Шестнадцатилетняя жительница Тверской области, которая вместе со своим маленьким сыном самовольно покинула семейный центр, найдена, сообщило региональное... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T19:20

2023-07-23T19:20

2023-07-23T19:21

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

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РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Шестнадцатилетняя жительница Тверской области, которая вместе со своим маленьким сыном самовольно покинула семейный центр, найдена, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Как ранее информировало СУСК, 22 июля поступило сообщение о безвестном отсутствии несовершеннолетней 2007 года рождения, которая вечером вместе со своим малолетним сыном самовольно покинула учреждение "Мой семейный центр". В целях наиболее тщательного выяснения обстоятельств, мобилизации сил и средств для поиска Торжокским межрайонным следственным отделом СУСК по Тверской области было возбуждено уголовное дело "Следователями и криминалистами регионального Следственного комитета проводились следственные действия, а органами внутренних дел оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавших, которые к настоящему времени найдены в городе Твери", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что в ближайшее время девушку опросит следователь для "установления всех обстоятельств безвестного отсутствия".

https://ria.ru/20230721/rybalka-1885479094.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), жилье