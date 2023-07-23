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Туристы в Кронштадте эмоционально встретили Путина и Лукашенко - РИА Новости, 23.07.2023
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14:58 23.07.2023 (обновлено: 15:02 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/turisty-1885801765.html
Туристы в Кронштадте эмоционально встретили Путина и Лукашенко
Туристы в Кронштадте эмоционально встретили Путина и Лукашенко - РИА Новости, 23.07.2023
Туристы в Кронштадте эмоционально встретили Путина и Лукашенко
Посетители Кронштадта, которым удалось сфотографироваться на площади с лидерами РФ Владимиром Путиным и Белоруссии Александром Лукашенко, рассказали, что... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T14:58
2023-07-23T15:02
белоруссия
россия
кронштадт
александр лукашенко
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Посетители Кронштадта, которым удалось сфотографироваться на площади с лидерами РФ Владимиром Путиным и Белоруссии Александром Лукашенко, рассказали, что остались в восторге от внезапного общения с президентами, некоторые прибыли из Запорожской области, Белоруссии и даже Швейцарии. После посещения Кронштадтского морского собора президенты России и Белоруссии поговорили с собравшимися на площади около храма людьми. Некоторые из горожан просили сфотографироваться с их детьми, кто-то просил пожать руку. Одна из девушек вызвала смех и одобрение у окружающих, очень эмоционально обратившись к президенту: "Одно фото, я вас очень, очень прошу!". А после фотографии воскликнула: "Вообще! У меня сейчас сердце остановится!" Одна из женщин попросила сфотографироваться втроем с Лукашенко. "Ну между двумя президентами - повезет!", - пообещал белорусский лидер. "Точно!", - ответила женщина. Фотография на память также досталась девушке из Запорожской области. А одна пара рассказала, что они из Белоруссии. "Мы из Гомеля приехали, в первый раз здесь", - признались они. "Это же надо было с Гомеля приехать в Питер, чтобы сфотографироваться!" - сказал в ответ Лукашенко. После того, как президенты уехали, журналисты спросили у собравшихся, ожидали ли они встретить Путина. "Нет, но мы очень счастливы, в восторге", - рассказали они, добавив, что из толпы в адрес президента звучали пожелания здоровья, "многие лета". "А я присоединяюсь к добрым пожеланиям. Я из Швейцарии, Берна, но живу в России", - добавила женщина, представившаяся как Мадлен. По её словам, она "постеснялась подойти". "Но очень люблю Россию. Очень верю в нее, убеждена, что все будет хорошо", - подчеркнула она.
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Путин фотографируется с детьми у кронштадтского Морского собора
Путина у Кронштадтского морского собора тут же окружили люди и стали просить сделать фотографии, в том числе с детьми, желать здоровья и благополучия
2023-07-23T14:58
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Путин и Лукашенко после посещения Кронштадтского морского собора
Путин и Лукашенко после посещения Кронштадтского морского собора пообщались с собравшимися на площади
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белоруссия, россия, кронштадт, александр лукашенко, владимир путин, общество
Белоруссия, Россия, Кронштадт, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Общество
Туристы в Кронштадте эмоционально встретили Путина и Лукашенко

Туристы в Кронштадте оказались в восторге от внезапной встречи с Путиным и Лукашенко

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с жителями на площади у Морского Никольского собора в Кронштадте
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с жителями на площади у Морского Никольского собора в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с жителями на площади у Морского Никольского собора в Кронштадте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Посетители Кронштадта, которым удалось сфотографироваться на площади с лидерами РФ Владимиром Путиным и Белоруссии Александром Лукашенко, рассказали, что остались в восторге от внезапного общения с президентами, некоторые прибыли из Запорожской области, Белоруссии и даже Швейцарии.
После посещения Кронштадтского морского собора президенты России и Белоруссии поговорили с собравшимися на площади около храма людьми.
Некоторые из горожан просили сфотографироваться с их детьми, кто-то просил пожать руку. Одна из девушек вызвала смех и одобрение у окружающих, очень эмоционально обратившись к президенту: "Одно фото, я вас очень, очень прошу!". А после фотографии воскликнула: "Вообще! У меня сейчас сердце остановится!"
Одна из женщин попросила сфотографироваться втроем с Лукашенко. "Ну между двумя президентами - повезет!", - пообещал белорусский лидер. "Точно!", - ответила женщина. Фотография на память также досталась девушке из Запорожской области.
А одна пара рассказала, что они из Белоруссии. "Мы из Гомеля приехали, в первый раз здесь", - признались они.
"Это же надо было с Гомеля приехать в Питер, чтобы сфотографироваться!" - сказал в ответ Лукашенко.
После того, как президенты уехали, журналисты спросили у собравшихся, ожидали ли они встретить Путина.
"Нет, но мы очень счастливы, в восторге", - рассказали они, добавив, что из толпы в адрес президента звучали пожелания здоровья, "многие лета".
"А я присоединяюсь к добрым пожеланиям. Я из Швейцарии, Берна, но живу в России", - добавила женщина, представившаяся как Мадлен. По её словам, она "постеснялась подойти". "Но очень люблю Россию. Очень верю в нее, убеждена, что все будет хорошо", - подчеркнула она.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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БелоруссияРоссияКронштадтАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинОбщество
 
 
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