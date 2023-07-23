https://ria.ru/20230723/turisty-1885801765.html

Туристы в Кронштадте эмоционально встретили Путина и Лукашенко

Туристы в Кронштадте эмоционально встретили Путина и Лукашенко - РИА Новости, 23.07.2023

Туристы в Кронштадте эмоционально встретили Путина и Лукашенко

Посетители Кронштадта, которым удалось сфотографироваться на площади с лидерами РФ Владимиром Путиным и Белоруссии Александром Лукашенко, рассказали, что... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T14:58

2023-07-23T14:58

2023-07-23T15:02

белоруссия

россия

кронштадт

александр лукашенко

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Посетители Кронштадта, которым удалось сфотографироваться на площади с лидерами РФ Владимиром Путиным и Белоруссии Александром Лукашенко, рассказали, что остались в восторге от внезапного общения с президентами, некоторые прибыли из Запорожской области, Белоруссии и даже Швейцарии. После посещения Кронштадтского морского собора президенты России и Белоруссии поговорили с собравшимися на площади около храма людьми. Некоторые из горожан просили сфотографироваться с их детьми, кто-то просил пожать руку. Одна из девушек вызвала смех и одобрение у окружающих, очень эмоционально обратившись к президенту: "Одно фото, я вас очень, очень прошу!". А после фотографии воскликнула: "Вообще! У меня сейчас сердце остановится!" Одна из женщин попросила сфотографироваться втроем с Лукашенко. "Ну между двумя президентами - повезет!", - пообещал белорусский лидер. "Точно!", - ответила женщина. Фотография на память также досталась девушке из Запорожской области. А одна пара рассказала, что они из Белоруссии. "Мы из Гомеля приехали, в первый раз здесь", - признались они. "Это же надо было с Гомеля приехать в Питер, чтобы сфотографироваться!" - сказал в ответ Лукашенко. После того, как президенты уехали, журналисты спросили у собравшихся, ожидали ли они встретить Путина. "Нет, но мы очень счастливы, в восторге", - рассказали они, добавив, что из толпы в адрес президента звучали пожелания здоровья, "многие лета". "А я присоединяюсь к добрым пожеланиям. Я из Швейцарии, Берна, но живу в России", - добавила женщина, представившаяся как Мадлен. По её словам, она "постеснялась подойти". "Но очень люблю Россию. Очень верю в нее, убеждена, что все будет хорошо", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20230723/plany-1885784772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белоруссия, россия, кронштадт, александр лукашенко, владимир путин, общество