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На Запорожском и Южнодонецком направлениях уничтожили семь танков Leopard - РИА Новости, 23.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/tanki-1885780195.html
На Запорожском и Южнодонецком направлениях уничтожили семь танков Leopard
На Запорожском и Южнодонецком направлениях уничтожили семь танков Leopard - РИА Новости, 23.07.2023
На Запорожском и Южнодонецком направлениях уничтожили семь танков Leopard
Общие потери украинских войск на запорожском и южнодонецком направлениях составили более 160 человек, семь танков Leopard и 15 бронемашин, в том числе 10... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:27
2023-07-23T11:27
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Общие потери украинских войск на запорожском и южнодонецком направлениях составили более 160 человек, семь танков Leopard и 15 бронемашин, в том числе 10 Bradley, сообщили в Минобороны РФ. "Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 160 украинских военнослужащих, семь танков Leopard, 15 боевых бронированных машин, из которых 10 боевых машин пехоты Bradley, пять автомобилей, артиллерийская система М777, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230722/naemniki-1885672933.html
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
На Запорожском и Южнодонецком направлениях уничтожили семь танков Leopard

Минобороны: на Запорожском и Южнодонецком направлениях уничтожили семь танков Leopard

© Фото : Bundeswehr/Dana KazdaТанки Leopard
Танки Leopard - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© Фото : Bundeswehr/Dana Kazda
Танки Leopard. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Общие потери украинских войск на запорожском и южнодонецком направлениях составили более 160 человек, семь танков Leopard и 15 бронемашин, в том числе 10 Bradley, сообщили в Минобороны РФ.
"Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 160 украинских военнослужащих, семь танков Leopard, 15 боевых бронированных машин, из которых 10 боевых машин пехоты Bradley, пять автомобилей, артиллерийская система М777, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - сообщили в Минобороны.
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Минобороны назвало число наемников, уничтоженных за время спецоперации
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