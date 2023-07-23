https://ria.ru/20230723/tanki-1885780195.html
На Запорожском и Южнодонецком направлениях уничтожили семь танков Leopard
На Запорожском и Южнодонецком направлениях уничтожили семь танков Leopard - РИА Новости, 23.07.2023
На Запорожском и Южнодонецком направлениях уничтожили семь танков Leopard
Общие потери украинских войск на запорожском и южнодонецком направлениях составили более 160 человек, семь танков Leopard и 15 бронемашин, в том числе 10... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:27
2023-07-23T11:27
2023-07-23T11:27
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Общие потери украинских войск на запорожском и южнодонецком направлениях составили более 160 человек, семь танков Leopard и 15 бронемашин, в том числе 10 Bradley, сообщили в Минобороны РФ. "Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 160 украинских военнослужащих, семь танков Leopard, 15 боевых бронированных машин, из которых 10 боевых машин пехоты Bradley, пять автомобилей, артиллерийская система М777, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230722/naemniki-1885672933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
На Запорожском и Южнодонецком направлениях уничтожили семь танков Leopard
Минобороны: на Запорожском и Южнодонецком направлениях уничтожили семь танков Leopard