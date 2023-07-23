https://ria.ru/20230723/tanki-1885780195.html

На Запорожском и Южнодонецком направлениях уничтожили семь танков Leopard

На Запорожском и Южнодонецком направлениях уничтожили семь танков Leopard - РИА Новости, 23.07.2023

На Запорожском и Южнодонецком направлениях уничтожили семь танков Leopard

Общие потери украинских войск на запорожском и южнодонецком направлениях составили более 160 человек, семь танков Leopard и 15 бронемашин, в том числе 10... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T11:27

2023-07-23T11:27

2023-07-23T11:27

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Общие потери украинских войск на запорожском и южнодонецком направлениях составили более 160 человек, семь танков Leopard и 15 бронемашин, в том числе 10 Bradley, сообщили в Минобороны РФ. "Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 160 украинских военнослужащих, семь танков Leopard, 15 боевых бронированных машин, из которых 10 боевых машин пехоты Bradley, пять автомобилей, артиллерийская система М777, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230722/naemniki-1885672933.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)