https://ria.ru/20230723/taktika-1885761599.html

В США предрекли падение Одессы из-за провала новой тактики ВСУ

В США предрекли падение Одессы из-за провала новой тактики ВСУ - РИА Новости, 23.07.2023

В США предрекли падение Одессы из-за провала новой тактики ВСУ

Украина изменила тактику на поле боя с "истощения" противника на использование небольших групп пехоты для того, чтобы вклиниться в российские оборонительные... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T06:05

2023-07-23T06:05

2023-07-23T07:10

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украина изменила тактику на поле боя с "истощения" противника на использование небольших групп пехоты для того, чтобы вклиниться в российские оборонительные позиции, однако это ей все равно не поможет, а в итоге может привести к падению ключевых украинских городов, такое мнение выразил американский полковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для Responsible Statecraft."Проблема Киева в том, что этот "подход" практически наверняка потерпит неудачу. География всего этого региона Украины с военной точки зрения характеризуется открытой равнинной местностью с редкими лесопосадками. Поскольку Россия контролирует небо и обладает значительным числом беспилотников, каждый раз, когда украинские солдаты выходят на открытое пространство, они немедленно подвергаются артиллерийскому или минометному обстрелу. Если какая-либо бронетехника движется на открытой местности, она также быстро уничтожается", — указал эксперт.Украинские войска, по словам аналитика, не достигли и не могут достичь ни одной из поставленных тактических целей ввиду отсутствия человеческих ресурсов и инфраструктуры, необходимых для успеха.Дэвис добавил, что, как бы неприятно это не звучало для сторонников Украины, самым разумным решением Киева является начало переговоров, которые могут сохранить остатки украинской "свободы и территории"."Даже это не является гарантией успеха, но чем дольше Украина будет медлить с поиском такого решения, тем больше шансов, что Россия продолжит наращивать силы, чтобы начать собственное наступление этим летом или осенью, возможно, захватив даже Харьков или Одессу", — заключил эксперт.

https://ria.ru/20230722/odessa-1885724761.html

https://ria.ru/20230721/preduprezhdenie-1885564570.html

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в мире, украина, россия, киев