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В США предрекли падение Одессы из-за провала новой тактики ВСУ - РИА Новости, 23.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:05 23.07.2023 (обновлено: 07:10 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/taktika-1885761599.html
В США предрекли падение Одессы из-за провала новой тактики ВСУ
В США предрекли падение Одессы из-за провала новой тактики ВСУ - РИА Новости, 23.07.2023
В США предрекли падение Одессы из-за провала новой тактики ВСУ
Украина изменила тактику на поле боя с "истощения" противника на использование небольших групп пехоты для того, чтобы вклиниться в российские оборонительные... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T06:05
2023-07-23T07:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украина изменила тактику на поле боя с "истощения" противника на использование небольших групп пехоты для того, чтобы вклиниться в российские оборонительные позиции, однако это ей все равно не поможет, а в итоге может привести к падению ключевых украинских городов, такое мнение выразил американский полковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для Responsible Statecraft."Проблема Киева в том, что этот "подход" практически наверняка потерпит неудачу. География всего этого региона Украины с военной точки зрения характеризуется открытой равнинной местностью с редкими лесопосадками. Поскольку Россия контролирует небо и обладает значительным числом беспилотников, каждый раз, когда украинские солдаты выходят на открытое пространство, они немедленно подвергаются артиллерийскому или минометному обстрелу. Если какая-либо бронетехника движется на открытой местности, она также быстро уничтожается", — указал эксперт.Украинские войска, по словам аналитика, не достигли и не могут достичь ни одной из поставленных тактических целей ввиду отсутствия человеческих ресурсов и инфраструктуры, необходимых для успеха.Дэвис добавил, что, как бы неприятно это не звучало для сторонников Украины, самым разумным решением Киева является начало переговоров, которые могут сохранить остатки украинской "свободы и территории"."Даже это не является гарантией успеха, но чем дольше Украина будет медлить с поиском такого решения, тем больше шансов, что Россия продолжит наращивать силы, чтобы начать собственное наступление этим летом или осенью, возможно, захватив даже Харьков или Одессу", — заключил эксперт.
https://ria.ru/20230722/odessa-1885724761.html
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в мире, украина, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев
В США предрекли падение Одессы из-за провала новой тактики ВСУ

Полковник ВС США в отставке Дэвис: новая тактика ВСУ против России потерпела неудачу

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украина изменила тактику на поле боя с "истощения" противника на использование небольших групп пехоты для того, чтобы вклиниться в российские оборонительные позиции, однако это ей все равно не поможет, а в итоге может привести к падению ключевых украинских городов, такое мнение выразил американский полковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для Responsible Statecraft.
"Проблема Киева в том, что этот "подход" практически наверняка потерпит неудачу. География всего этого региона Украины с военной точки зрения характеризуется открытой равнинной местностью с редкими лесопосадками. Поскольку Россия контролирует небо и обладает значительным числом беспилотников, каждый раз, когда украинские солдаты выходят на открытое пространство, они немедленно подвергаются артиллерийскому или минометному обстрелу. Если какая-либо бронетехника движется на открытой местности, она также быстро уничтожается", указал эксперт.
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Украинские войска, по словам аналитика, не достигли и не могут достичь ни одной из поставленных тактических целей ввиду отсутствия человеческих ресурсов и инфраструктуры, необходимых для успеха.
Дэвис добавил, что, как бы неприятно это не звучало для сторонников Украины, самым разумным решением Киева является начало переговоров, которые могут сохранить остатки украинской "свободы и территории".
"Даже это не является гарантией успеха, но чем дольше Украина будет медлить с поиском такого решения, тем больше шансов, что Россия продолжит наращивать силы, чтобы начать собственное наступление этим летом или осенью, возможно, захватив даже Харьков или Одессу", — заключил эксперт.
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