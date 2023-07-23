https://ria.ru/20230723/svet-1885836039.html

Жители Астрахани остались без света из-за сильной грозы

Жители Астрахани остались без света из-за сильной грозы - РИА Новости, 23.07.2023

Жители Астрахани остались без света из-за сильной грозы

Гроза с резкими порывами ветра привела к отключению электроэнергии во многих районах Астрахани, а также в некоторых районах Астраханской области, сообщил... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T20:29

2023-07-23T20:29

2023-07-23T20:30

происшествия

жкх

астраханская область

астрахань

игорь бабушкин

советский

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл – РИА Новости. Гроза с резкими порывами ветра привела к отключению электроэнергии во многих районах Астрахани, а также в некоторых районах Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "На 19:30 мск без света в регионе остались 14 893 потребителя", - говорится в сообщении губернатора. Уточняется, что наиболее крупные отключения электроэнергии произошли в Трусовском, Советском и Кировском районах Астрахани, а также в Камызякском, Наримановском и Приволжском районах области. "На ул. Аэропортовское шоссе произошло повреждение нескольких опор ЛЭП, находящихся на балансе СНТ "Химик". Все ответственные службы выведены на ликвидацию последствий", - сообщил Бабушкин в своем телеграм-канале. Гроза с резкими порывами ветра обрушилась на Астрахань и пригородные районы. В филиале "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" введен режим повышенной готовности второго уровня. Уточняется, что на устранение перебоев в электроснабжении направлены бригады и техника.

https://ria.ru/20230723/nepogoda-1885799354.html

https://ria.ru/20230723/preduprezhdenie-1885813102.html

астраханская область

астрахань

советский

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происшествия, жкх, астраханская область, астрахань, игорь бабушкин, советский