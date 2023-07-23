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Жители Астрахани остались без света из-за сильной грозы - РИА Новости, 23.07.2023
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20:29 23.07.2023 (обновлено: 20:30 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/svet-1885836039.html
Жители Астрахани остались без света из-за сильной грозы
Жители Астрахани остались без света из-за сильной грозы - РИА Новости, 23.07.2023
Жители Астрахани остались без света из-за сильной грозы
Гроза с резкими порывами ветра привела к отключению электроэнергии во многих районах Астрахани, а также в некоторых районах Астраханской области, сообщил... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T20:29
2023-07-23T20:30
происшествия
жкх
астраханская область
астрахань
игорь бабушкин
советский
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл – РИА Новости. Гроза с резкими порывами ветра привела к отключению электроэнергии во многих районах Астрахани, а также в некоторых районах Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "На 19:30 мск без света в регионе остались 14 893 потребителя", - говорится в сообщении губернатора. Уточняется, что наиболее крупные отключения электроэнергии произошли в Трусовском, Советском и Кировском районах Астрахани, а также в Камызякском, Наримановском и Приволжском районах области. "На ул. Аэропортовское шоссе произошло повреждение нескольких опор ЛЭП, находящихся на балансе СНТ "Химик". Все ответственные службы выведены на ликвидацию последствий", - сообщил Бабушкин в своем телеграм-канале. Гроза с резкими порывами ветра обрушилась на Астрахань и пригородные районы. В филиале "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" введен режим повышенной готовности второго уровня. Уточняется, что на устранение перебоев в электроснабжении направлены бригады и техника.
https://ria.ru/20230723/nepogoda-1885799354.html
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происшествия, жкх, астраханская область, астрахань, игорь бабушкин, советский
Происшествия, ЖКХ, Астраханская область, Астрахань, Игорь Бабушкин, Советский
Жители Астрахани остались без света из-за сильной грозы

В Астрахани из-за сильной грозы 15 тысяч человек остались без света

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл – РИА Новости. Гроза с резкими порывами ветра привела к отключению электроэнергии во многих районах Астрахани, а также в некоторых районах Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"На 19:30 мск без света в регионе остались 14 893 потребителя", - говорится в сообщении губернатора.
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Уточняется, что наиболее крупные отключения электроэнергии произошли в Трусовском, Советском и Кировском районах Астрахани, а также в Камызякском, Наримановском и Приволжском районах области.
"На ул. Аэропортовское шоссе произошло повреждение нескольких опор ЛЭП, находящихся на балансе СНТ "Химик". Все ответственные службы выведены на ликвидацию последствий", - сообщил Бабушкин в своем телеграм-канале.
Гроза с резкими порывами ветра обрушилась на Астрахань и пригородные районы. В филиале "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" введен режим повышенной готовности второго уровня. Уточняется, что на устранение перебоев в электроснабжении направлены бригады и техника.
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