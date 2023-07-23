https://ria.ru/20230723/su-25-1885778924.html

Российские истребители сбили украинский Су-25

Российские истребители сбили украинский Су-25 - РИА Новости, 23.07.2023

Российские истребители сбили украинский Су-25

Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Веролюбовки в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T11:07

2023-07-23T11:07

2023-07-23T11:07

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

харьковская область

воздушно-космические силы россии

су-25

безопасность

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Веролюбовки в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что средства ПВО перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также крылатую ракету Storm Shadow. Кроме того, были уничтожены 28 беспилотников противника в различных районах Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области.

https://ria.ru/20230723/aviatsiya-1885777029.html

донецкая народная республика

россия

харьковская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, харьковская область, воздушно-космические силы россии, су-25, безопасность