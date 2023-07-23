Рейтинг@Mail.ru
Российские истребители сбили украинский Су-25 - РИА Новости, 23.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/su-25-1885778924.html
Российские истребители сбили украинский Су-25
Российские истребители сбили украинский Су-25 - РИА Новости, 23.07.2023
Российские истребители сбили украинский Су-25
Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Веролюбовки в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:07
2023-07-23T11:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
харьковская область
воздушно-космические силы россии
су-25
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845285778_199:64:3071:1679_1920x0_80_0_0_9941c6c285a740d1e1d051cf290d1741.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Веролюбовки в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что средства ПВО перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также крылатую ракету Storm Shadow. Кроме того, были уничтожены 28 беспилотников противника в различных районах Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области.
https://ria.ru/20230723/aviatsiya-1885777029.html
донецкая народная республика
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845285778_566:0:3071:1879_1920x0_80_0_0_b85dedf017f66dcadce227e724413eee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, харьковская область, воздушно-космические силы россии, су-25, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Харьковская область, Воздушно-космические силы России, Су-25, Безопасность
Российские истребители сбили украинский Су-25

Минобороны: российские истребители сбили украинский Су-25 в районе Веролюбовки в ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСамолет Су-25 украинских ВВС
Самолет Су-25 украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Самолет Су-25 украинских ВВС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Веролюбовки в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что средства ПВО перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также крылатую ракету Storm Shadow.
Кроме того, были уничтожены 28 беспилотников противника в различных районах Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
"Выхода нет". Американский генерал вынес приговор Украине
10:55
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияХарьковская областьВоздушно-космические силы РоссииСу-25Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала