https://ria.ru/20230723/su-25-1885778924.html
Российские истребители сбили украинский Су-25
Российские истребители сбили украинский Су-25 - РИА Новости, 23.07.2023
Российские истребители сбили украинский Су-25
Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Веролюбовки в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:07
2023-07-23T11:07
2023-07-23T11:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
харьковская область
воздушно-космические силы россии
су-25
безопасность
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 в районе Веролюбовки в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что средства ПВО перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также крылатую ракету Storm Shadow. Кроме того, были уничтожены 28 беспилотников противника в различных районах Харьковской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области.
https://ria.ru/20230723/aviatsiya-1885777029.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, харьковская область, воздушно-космические силы россии, су-25, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Харьковская область, Воздушно-космические силы России, Су-25, Безопасность
Российские истребители сбили украинский Су-25
Минобороны: российские истребители сбили украинский Су-25 в районе Веролюбовки в ДНР