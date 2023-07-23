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"Не остановятся". Украине сообщили плохие новости о стратегии России - РИА Новости, 23.07.2023
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13:07 23.07.2023 (обновлено: 15:07 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/strategiya-1885791436.html
"Не остановятся". Украине сообщили плохие новости о стратегии России
"Не остановятся". Украине сообщили плохие новости о стратегии России - РИА Новости, 23.07.2023
"Не остановятся". Украине сообщили плохие новости о стратегии России
Конфликт на Украине может закончиться только полной стратегической победой России и смещением киевского режима, заявил бывший член британского парламента и... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T13:07
2023-07-23T15:07
в мире
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине может закончиться только полной стратегической победой России и смещением киевского режима, заявил бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.&quot;Я не верю, что Владимир Путин остановит военную операцию до полного выполнения ее целей&quot;, — указал политик.По его словам, Россия не позволит нацистскому киевскому правительству остаться у власти, так как это приведет лишь к дальнейшим вооруженным конфликтам и терактам, а потому любые шансы на мирные переговоры с президентом Владимиром Зеленским невозможны.&quot;Эта война продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты стратегическая победа и смена режима в Киеве&quot;, — подытожил Галлоуэй.Ранее газета Financial Times сообщала, что главы западных стран в частном порядке на форуме по безопасности в Аспене говорили о том, что не верят в победу ВСУ на поле боя.
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в мире, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, великобритания
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Великобритания
"Не остановятся". Украине сообщили плохие новости о стратегии России

Британский политик Галлоуэй: конфликт на Украине продолжится до полной победы России

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине может закончиться только полной стратегической победой России и смещением киевского режима, заявил бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.
«

"Я не верю, что Владимир Путин остановит военную операцию до полного выполнения ее целей", — указал политик.

По его словам, Россия не позволит нацистскому киевскому правительству остаться у власти, так как это приведет лишь к дальнейшим вооруженным конфликтам и терактам, а потому любые шансы на мирные переговоры с президентом Владимиром Зеленским невозможны.
«

"Эта война продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты стратегическая победа и смена режима в Киеве", — подытожил Галлоуэй.

Ранее газета Financial Times сообщала, что главы западных стран в частном порядке на форуме по безопасности в Аспене говорили о том, что не верят в победу ВСУ на поле боя.
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В миреРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВеликобритания
 
 
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