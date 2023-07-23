https://ria.ru/20230723/strategiya-1885791436.html

"Не остановятся". Украине сообщили плохие новости о стратегии России

"Не остановятся". Украине сообщили плохие новости о стратегии России - РИА Новости, 23.07.2023

"Не остановятся". Украине сообщили плохие новости о стратегии России

Конфликт на Украине может закончиться только полной стратегической победой России и смещением киевского режима, заявил бывший член британского парламента и... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T13:07

2023-07-23T13:07

2023-07-23T15:07

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине может закончиться только полной стратегической победой России и смещением киевского режима, заявил бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале."Я не верю, что Владимир Путин остановит военную операцию до полного выполнения ее целей", — указал политик.По его словам, Россия не позволит нацистскому киевскому правительству остаться у власти, так как это приведет лишь к дальнейшим вооруженным конфликтам и терактам, а потому любые шансы на мирные переговоры с президентом Владимиром Зеленским невозможны."Эта война продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты стратегическая победа и смена режима в Киеве", — подытожил Галлоуэй.Ранее газета Financial Times сообщала, что главы западных стран в частном порядке на форуме по безопасности в Аспене говорили о том, что не верят в победу ВСУ на поле боя.

https://ria.ru/20230723/vozmezdie-1885774853.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, великобритания