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Британия провоцирует военное столкновение России и Турции, считает эксперт - РИА Новости, 23.07.2023
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16:50 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/stolknovenie-1885815024.html
Британия провоцирует военное столкновение России и Турции, считает эксперт
Британия провоцирует военное столкновение России и Турции, считает эксперт - РИА Новости, 23.07.2023
Британия провоцирует военное столкновение России и Турции, считает эксперт
Прямое военное столкновение России и Турции в районе Крыма и акватории Черного моря провоцирует Великобритания, турецкое руководство не должно поддаться на... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T16:50
2023-07-23T16:50
цены на нефть
россия
александр ирхин
оон
севастопольский госуниверситет
владимир путин
черное море
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ , 23 июл - РИА Новости. Прямое военное столкновение России и Турции в районе Крыма и акватории Черного моря провоцирует Великобритания, турецкое руководство не должно поддаться на уловку Запада, заявил доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин. "Посмотрим на заявления Эрдогана накануне саммита в Вильнюсе, он заметно поднял градус антироссийской риторики, а далее он это подтвердил действиями. Но по большому счету, стратегически, это попытка пролонгировать зерновую сделку с позиции силы. После этого следует теракт на Крымском мосту. По всем политическим законам, российская сторона, элита, вне зависимости от партийной принадлежности, не могла продолжить эту сделку. То есть кто-то подхватил внешнеполитическую инерцию Эрдогана, переиграл его, поставив его в положение, когда следующий удар будет по нему, и он вынужден взять паузу и дать "заднюю", - сказал Ирхин в эфире "Спутник в Крыму". Прямых доказательств участия спецслужб или военных Великобритании в организации теракта на Крымском мосту и других военных атак на Россию в Черном море и в Крыму нет, отметил политолог. Однако об этой заинтересованности говорит политическая наука, логика, исторический контекст и амбиции правящих кругов Британии, выплескиваемые в том числе через подконтрольные СМИ, добавил эксперт. Имперская память Великобритании в отношении Крыма, в контексте Крымской войны и не только, играет роль мобилизирующего внутриполитического фактора, подчеркнул он. Отвечая на вопрос, заключается ли цель Британии столкнуть Россию и Турцию в конфликте в Черном море, политолог сказал: "Безусловно". "Это британский баланс, это их столетние технологии, выработанные для держав, которые столетиями оперируют морем. Я думаю, что у Эрдогана достаточно мудрости, чтобы переиграть свою ошибку, связанную с продавливанием зерновой сделки с позиции силы", - заявил он. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В Белом доме в ответ сообщили, что США не готовы заявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты. Как ранее сообщало агентство Блумберг, ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверены, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
https://ria.ru/20230722/reshenie-1885746086.html
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цены на нефть, россия, александр ирхин, оон, севастопольский госуниверситет, владимир путин, черное море, турция
Цены на нефть, Россия, Александр Ирхин, ООН, Севастопольский госуниверситет, Владимир Путин, Черное море, Турция
Британия провоцирует военное столкновение России и Турции, считает эксперт

Политолог Ирхин: Британия провоцирует военное столкновение России и Турции в Черном море

© Flickr / Cardinal Canary Британский флаг
Британский флаг - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© Flickr / Cardinal Canary
Британский флаг. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ , 23 июл - РИА Новости. Прямое военное столкновение России и Турции в районе Крыма и акватории Черного моря провоцирует Великобритания, турецкое руководство не должно поддаться на уловку Запада, заявил доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.
«
"Посмотрим на заявления Эрдогана накануне саммита в Вильнюсе, он заметно поднял градус антироссийской риторики, а далее он это подтвердил действиями. Но по большому счету, стратегически, это попытка пролонгировать зерновую сделку с позиции силы. После этого следует теракт на Крымском мосту. По всем политическим законам, российская сторона, элита, вне зависимости от партийной принадлежности, не могла продолжить эту сделку. То есть кто-то подхватил внешнеполитическую инерцию Эрдогана, переиграл его, поставив его в положение, когда следующий удар будет по нему, и он вынужден взять паузу и дать "заднюю", - сказал Ирхин в эфире "Спутник в Крыму".
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Прямых доказательств участия спецслужб или военных Великобритании в организации теракта на Крымском мосту и других военных атак на Россию в Черном море и в Крыму нет, отметил политолог. Однако об этой заинтересованности говорит политическая наука, логика, исторический контекст и амбиции правящих кругов Британии, выплескиваемые в том числе через подконтрольные СМИ, добавил эксперт. Имперская память Великобритании в отношении Крыма, в контексте Крымской войны и не только, играет роль мобилизирующего внутриполитического фактора, подчеркнул он.
Отвечая на вопрос, заключается ли цель Британии столкнуть Россию и Турцию в конфликте в Черном море, политолог сказал: "Безусловно".
«
"Это британский баланс, это их столетние технологии, выработанные для держав, которые столетиями оперируют морем. Я думаю, что у Эрдогана достаточно мудрости, чтобы переиграть свою ошибку, связанную с продавливанием зерновой сделки с позиции силы", - заявил он.
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Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Минобороны РФ ранее заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В Белом доме в ответ сообщили, что США не готовы заявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты.
Как ранее сообщало агентство Блумберг, ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверены, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
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Цены на нефтьРоссияАлександр ИрхинООНСевастопольский госуниверситетВладимир ПутинЧерное мореТурция
 
 
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