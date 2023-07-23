https://ria.ru/20230723/spetsoperatsiya-1885842021.html

Спецоперация, 23 июля: Россия призвала ЮНЕСКО осудить убийство военкора

Спецоперация, 23 июля: Россия призвала ЮНЕСКО осудить убийство военкора - РИА Новости, 23.07.2023

Спецоперация, 23 июля: Россия призвала ЮНЕСКО осудить убийство военкора

Постпредство России при ЮНЕСКО потребует от секретариата организации осудить убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил РИА Новости постпред РФ... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T22:03

2023-07-23T22:03

2023-07-23T22:26

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евгений балицкий

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Постпредство России при ЮНЕСКО потребует от секретариата организации осудить убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил РИА Новости постпред РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов. Обстрел российских журналистовЖурналисты Марокко призывают немедленно начать международное беспристрастное расследование убийства военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил РИА Новости глава профсоюза марокканских журналистов Анас Мурид. Национальная ассамблея Никарагуа выразила солидарность с народом, правительством и журналистами России, осудив убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Постпредство РФ при ЮНЕСКО потребует от руководства секретариата организации осудить убийство военкора РИА Новости, заявил РИА Новости постпред РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов. Состояние доставленного в Крым фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского средней степени тяжести, угрозы его жизни нет, заявили РИА Новости в крымском минздраве. Погибший в Запорожской области военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев будет награжден Орденом "За заслуги перед Запорожской областью" посмертно, им также будут награждены раненые фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, журналисты МИЦ "Известия" Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий. Панихиду по погибшему от рук украинских военных корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву отслужили в Бейруте. Международная обстановкаВладимир Зеленский заявил, что призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга созвать совет Украина – НАТО по вопросу ситуации в Черном море и зерновому коридору, такая встреча состоится на днях. Поставки Киеву американских истребителей F-16 займут примерно несколько месяцев, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также добавил, что США исходят из того, что контрнаступление Украины продлится "несколько месяцев". Ход операцииУкраинские войска начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса, реагирующие на движения и устанавливаемые с дронов, но российские военные уже научились им противодействовать, рассказал РИА Новости сапер с позывным "Рахматулла" из отряда "Хопер" сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса. Подразделения группировки "Юг" отразили атаки украинских войск на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и марьинском направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Боевики ВСУ в нарушение норм международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года, целенаправленно пытаются уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения, заявила РИА Новости начальник медицинской службы сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным "Дуга". Общие потери украинских войск на запорожском и южнодонецком направлениях составили более 160 человек, семь танков Leopard и 15 бронемашин, в том числе 10 Bradley, сообщили в Минобороны РФ. Рекордное число иностранной техники уничтожено за прошедшие сутки в ходе спецоперации, сообщил президент России Владимир Путин. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров заявил, что, по его данным, за один бой уничтожены более 15 Leopard и свыше 20 Bradley. Президент России Владимир Путин заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек. Удары по ОдессеУкраинские СМИ в час ночи на воскресенье сообщили о взрывах в Одессе, где ранее была объявлена воздушная тревога. Позднее, как сообщили в Минобороны РФ, российские вооруженные силы нанесли в ночь на воскресенье ракетный удар по местам производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы, на пораженных объектах были иностранные наемники. Как также сообщали в МО РФ, на собор в Одессе, вероятнее всего, упала украинская зенитная ракета в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ располагают в жилых кварталах.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

одесса

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин об уничтожении иностранной техники, переданной ВСУ ВС РФ за сутки уничтожили рекордное количество переданной ВСУ иностранной техники, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президент Белоруссии отметил, что, по данным Минска, за один бой российские бойцы уничтожили более 15 Leopard и свыше 20 Bradley. 2023-07-23T22:03 true PT0M22S

Новые мины ВСУ, которые реагируют на движение ВСУ стали применять с дронов новые мины на основе термобарического боеприпаса, которые реагируют на движения, но российские военные уже научились им противодействовать, рассказал РИА Новости сапер с позывным "Рахматулла" из сводной казачьей бригады "Дон" 2023-07-23T22:03 true PT1M02S

Путин: иностранные наемники несут значительные потери из-за своей глупости Путин 2023-07-23T22:03 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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