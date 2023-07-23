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Спецоперация, 23 июля: Россия призвала ЮНЕСКО осудить убийство военкора - РИА Новости, 23.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 23.07.2023 (обновлено: 22:26 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/spetsoperatsiya-1885842021.html
Спецоперация, 23 июля: Россия призвала ЮНЕСКО осудить убийство военкора
Спецоперация, 23 июля: Россия призвала ЮНЕСКО осудить убийство военкора - РИА Новости, 23.07.2023
Спецоперация, 23 июля: Россия призвала ЮНЕСКО осудить убийство военкора
Постпредство России при ЮНЕСКО потребует от секретариата организации осудить убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил РИА Новости постпред РФ... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T22:03
2023-07-23T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
одесса
украина
ростислав журавлев
владимир путин
евгений балицкий
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Постпредство России при ЮНЕСКО потребует от секретариата организации осудить убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил РИА Новости постпред РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов. Обстрел российских журналистовЖурналисты Марокко призывают немедленно начать международное беспристрастное расследование убийства военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил РИА Новости глава профсоюза марокканских журналистов Анас Мурид. Национальная ассамблея Никарагуа выразила солидарность с народом, правительством и журналистами России, осудив убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Постпредство РФ при ЮНЕСКО потребует от руководства секретариата организации осудить убийство военкора РИА Новости, заявил РИА Новости постпред РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов. Состояние доставленного в Крым фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского средней степени тяжести, угрозы его жизни нет, заявили РИА Новости в крымском минздраве. Погибший в Запорожской области военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев будет награжден Орденом "За заслуги перед Запорожской областью" посмертно, им также будут награждены раненые фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, журналисты МИЦ "Известия" Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий. Панихиду по погибшему от рук украинских военных корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву отслужили в Бейруте. Международная обстановкаВладимир Зеленский заявил, что призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга созвать совет Украина – НАТО по вопросу ситуации в Черном море и зерновому коридору, такая встреча состоится на днях. Поставки Киеву американских истребителей F-16 займут примерно несколько месяцев, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также добавил, что США исходят из того, что контрнаступление Украины продлится "несколько месяцев". Ход операцииУкраинские войска начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса, реагирующие на движения и устанавливаемые с дронов, но российские военные уже научились им противодействовать, рассказал РИА Новости сапер с позывным "Рахматулла" из отряда "Хопер" сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса. Подразделения группировки "Юг" отразили атаки украинских войск на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и марьинском направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Боевики ВСУ в нарушение норм международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года, целенаправленно пытаются уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения, заявила РИА Новости начальник медицинской службы сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным "Дуга". Общие потери украинских войск на запорожском и южнодонецком направлениях составили более 160 человек, семь танков Leopard и 15 бронемашин, в том числе 10 Bradley, сообщили в Минобороны РФ. Рекордное число иностранной техники уничтожено за прошедшие сутки в ходе спецоперации, сообщил президент России Владимир Путин. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров заявил, что, по его данным, за один бой уничтожены более 15 Leopard и свыше 20 Bradley. Президент России Владимир Путин заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек. Удары по ОдессеУкраинские СМИ в час ночи на воскресенье сообщили о взрывах в Одессе, где ранее была объявлена воздушная тревога. Позднее, как сообщили в Минобороны РФ, российские вооруженные силы нанесли в ночь на воскресенье ракетный удар по местам производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы, на пораженных объектах были иностранные наемники. Как также сообщали в МО РФ, на собор в Одессе, вероятнее всего, упала украинская зенитная ракета в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ располагают в жилых кварталах.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Наталья Макарова
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Путин об уничтожении иностранной техники, переданной ВСУ
ВС РФ за сутки уничтожили рекордное количество переданной ВСУ иностранной техники, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Президент Белоруссии отметил, что, по данным Минска, за один бой российские бойцы уничтожили более 15 Leopard и свыше 20 Bradley.
2023-07-23T22:03
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Новые мины ВСУ, которые реагируют на движение
ВСУ стали применять с дронов новые мины на основе термобарического боеприпаса, которые реагируют на движения, но российские военные уже научились им противодействовать, рассказал РИА Новости сапер с позывным "Рахматулла" из сводной казачьей бригады "Дон"
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Путин: иностранные наемники несут значительные потери из-за своей глупости
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в мире, россия, одесса, украина, ростислав журавлев, владимир путин, евгений балицкий, вооруженные силы украины, нато, юнеско, f-16, умер военкор ростислав журавлев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Одесса, Украина, Ростислав Журавлев, Владимир Путин, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, НАТО, ЮНЕСКО, F-16, Умер военкор Ростислав Журавлев
Спецоперация, 23 июля: Россия призвала ЮНЕСКО осудить убийство военкора

Спецоперация, 23 июля: дипломаты в ЮНЕСКО потребуют осудить убийство военкора РИА Новости

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Постпредство России при ЮНЕСКО потребует от секретариата организации осудить убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил РИА Новости постпред РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

Обстрел российских журналистов

Журналисты Марокко призывают немедленно начать международное беспристрастное расследование убийства военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил РИА Новости глава профсоюза марокканских журналистов Анас Мурид.
Национальная ассамблея Никарагуа выразила солидарность с народом, правительством и журналистами России, осудив убийство военкора РИА Новости Ростислава Журавлева.
Постпредство РФ при ЮНЕСКО потребует от руководства секретариата организации осудить убийство военкора РИА Новости, заявил РИА Новости постпред РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.
Состояние доставленного в Крым фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского средней степени тяжести, угрозы его жизни нет, заявили РИА Новости в крымском минздраве.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Памяти Ростислава Журавлева
22 июля, 15:48
Погибший в Запорожской области военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев будет награжден Орденом "За заслуги перед Запорожской областью" посмертно, им также будут награждены раненые фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, журналисты МИЦ "Известия" Дмитрий Шиков, Роман Польшаков, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.
Панихиду по погибшему от рук украинских военных корреспонденту РИА Новости Ростиславу Журавлеву отслужили в Бейруте.

Международная обстановка

Владимир Зеленский заявил, что призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга созвать совет Украина – НАТО по вопросу ситуации в Черном море и зерновому коридору, такая встреча состоится на днях.
Поставки Киеву американских истребителей F-16 займут примерно несколько месяцев, заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также добавил, что США исходят из того, что контрнаступление Украины продлится "несколько месяцев".

Ход операции

Украинские войска начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса, реагирующие на движения и устанавливаемые с дронов, но российские военные уже научились им противодействовать, рассказал РИА Новости сапер с позывным "Рахматулла" из отряда "Хопер" сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса.
Подразделения группировки "Юг" отразили атаки украинских войск на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском и марьинском направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Боевики ВСУ в нарушение норм международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года, целенаправленно пытаются уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения, заявила РИА Новости начальник медицинской службы сводной казачьей бригады "Дон" Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным "Дуга".
Общие потери украинских войск на запорожском и южнодонецком направлениях составили более 160 человек, семь танков Leopard и 15 бронемашин, в том числе 10 Bradley, сообщили в Минобороны РФ.
Рекордное число иностранной техники уничтожено за прошедшие сутки в ходе спецоперации, сообщил президент России Владимир Путин. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров заявил, что, по его данным, за один бой уничтожены более 15 Leopard и свыше 20 Bradley.
Президент России Владимир Путин заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек.

Удары по Одессе

Украинские СМИ в час ночи на воскресенье сообщили о взрывах в Одессе, где ранее была объявлена воздушная тревога. Позднее, как сообщили в Минобороны РФ, российские вооруженные силы нанесли в ночь на воскресенье ракетный удар по местам производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы, на пораженных объектах были иностранные наемники.
Как также сообщали в МО РФ, на собор в Одессе, вероятнее всего, упала украинская зенитная ракета в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ располагают в жилых кварталах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияОдессаУкраинаРостислав ЖуравлевВладимир ПутинЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныНАТОЮНЕСКОF-16Умер военкор Ростислав Журавлев
 
 
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