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В Брянской области два села остались без света после украинского обстрела - РИА Новости, 23.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:23 23.07.2023 (обновлено: 17:28 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/sela-1885818794.html
В Брянской области два села остались без света после украинского обстрела
В Брянской области два села остались без света после украинского обстрела - РИА Новости, 23.07.2023
В Брянской области два села остались без света после украинского обстрела
Два села в Брянской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ, аварийные службы работают на месте происшествия, сообщил губернатор Брянской... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T17:23
2023-07-23T17:28
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
суземский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 23 июл – РИА Новости. Два села в Брянской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ, аварийные службы работают на месте происшествия, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале. "ВСУ совершили обстрел поселка Полевые Новоселки Суземского района. Пострадавших нет", - написал Богомаз в своем телеграм-канале. По его словам, повреждено одно жилое домовладение, нарушено электроснабжение. "В настоящее время электричество отсутствует в селах Павловичи и Полевые Новоселки. Оперативные и аварийные службы работают на месте", - отметил Богомаз.
https://ria.ru/20230723/nastuplenie-1885806205.html
брянская область
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происшествия, брянская область, суземский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Суземский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области два села остались без света после украинского обстрела

Губернатор Богомаз: два села в Брянской области остались без света после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 23 июл – РИА Новости. Два села в Брянской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ, аварийные службы работают на месте происшествия, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.
"ВСУ совершили обстрел поселка Полевые Новоселки Суземского района. Пострадавших нет", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, повреждено одно жилое домовладение, нарушено электроснабжение.
"В настоящее время электричество отсутствует в селах Павловичи и Полевые Новоселки. Оперативные и аварийные службы работают на месте", - отметил Богомаз.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьСуземский районАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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