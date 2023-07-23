https://ria.ru/20230723/sela-1885818794.html
В Брянской области два села остались без света после украинского обстрела
В Брянской области два села остались без света после украинского обстрела - РИА Новости, 23.07.2023
В Брянской области два села остались без света после украинского обстрела
Два села в Брянской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ, аварийные службы работают на месте происшествия, сообщил губернатор Брянской... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T17:23
2023-07-23T17:23
2023-07-23T17:28
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
суземский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 23 июл – РИА Новости. Два села в Брянской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ, аварийные службы работают на месте происшествия, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале. "ВСУ совершили обстрел поселка Полевые Новоселки Суземского района. Пострадавших нет", - написал Богомаз в своем телеграм-канале. По его словам, повреждено одно жилое домовладение, нарушено электроснабжение. "В настоящее время электричество отсутствует в селах Павловичи и Полевые Новоселки. Оперативные и аварийные службы работают на месте", - отметил Богомаз.
https://ria.ru/20230723/nastuplenie-1885806205.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, суземский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Суземский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области два села остались без света после украинского обстрела
Губернатор Богомаз: два села в Брянской области остались без света после обстрела ВСУ