https://ria.ru/20230723/sela-1885818794.html

В Брянской области два села остались без света после украинского обстрела

В Брянской области два села остались без света после украинского обстрела - РИА Новости, 23.07.2023

В Брянской области два села остались без света после украинского обстрела

Два села в Брянской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ, аварийные службы работают на месте происшествия, сообщил губернатор Брянской... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T17:23

2023-07-23T17:23

2023-07-23T17:28

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

суземский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 23 июл – РИА Новости. Два села в Брянской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ, аварийные службы работают на месте происшествия, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале. "ВСУ совершили обстрел поселка Полевые Новоселки Суземского района. Пострадавших нет", - написал Богомаз в своем телеграм-канале. По его словам, повреждено одно жилое домовладение, нарушено электроснабжение. "В настоящее время электричество отсутствует в селах Павловичи и Полевые Новоселки. Оперативные и аварийные службы работают на месте", - отметил Богомаз.

https://ria.ru/20230723/nastuplenie-1885806205.html

брянская область

суземский район

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Влада Копылова

происшествия, брянская область, суземский район, александр богомаз, вооруженные силы украины