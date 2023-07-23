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Немецкий политик заявил о плане Запада по уничтожению славянского народа - РИА Новости, 23.07.2023
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06:50 23.07.2023 (обновлено: 10:20 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/samounichtozhenie-1885762491.html
Немецкий политик заявил о плане Запада по уничтожению славянского народа
Немецкий политик заявил о плане Запада по уничтожению славянского народа - РИА Новости, 23.07.2023
Немецкий политик заявил о плане Запада по уничтожению славянского народа
Элиты США и Великобритании выбрали Украину как плацдарм для самоуничтожения славянского народа, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T06:50
2023-07-23T10:20
украина
сша
великобритания
вальдемар гердт
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Элиты США и Великобритании выбрали Украину как плацдарм для самоуничтожения славянского народа, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт."Англосакская элита выбрала Украину как плацдарм для тотального самоуничтожения славянского народа, спровоцировав военный конфликт на Украине", — сказал РИА Новости Гердт.По его мнению, при смене власти в США конфликт на Украине может быть остановлен в течение одного дня.
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украина, сша, великобритания, вальдемар гердт, в мире
Украина, США, Великобритания, Вальдемар Гердт, В мире
Немецкий политик заявил о плане Запада по уничтожению славянского народа

Немецкий политик Гердт: США и Британия делают из Киева плацдарм для самоуничтожения славян

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Элиты США и Великобритании выбрали Украину как плацдарм для самоуничтожения славянского народа, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
"Англосакская элита выбрала Украину как плацдарм для тотального самоуничтожения славянского народа, спровоцировав военный конфликт на Украине", — сказал РИА Новости Гердт.
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
США относятся к славянам, как к людям третьего сорта, заявил Ярошенко
19 июня 2022, 14:39
По его мнению, при смене власти в США конфликт на Украине может быть остановлен в течение одного дня.
 
УкраинаСШАВеликобританияВальдемар ГердтВ мире
 
 
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