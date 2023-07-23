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Немецкий политик заявил о плане Запада по уничтожению славянского народа

Немецкий политик заявил о плане Запада по уничтожению славянского народа - РИА Новости, 23.07.2023

Немецкий политик заявил о плане Запада по уничтожению славянского народа

Элиты США и Великобритании выбрали Украину как плацдарм для самоуничтожения славянского народа, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T06:50

2023-07-23T06:50

2023-07-23T10:20

украина

сша

великобритания

вальдемар гердт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Элиты США и Великобритании выбрали Украину как плацдарм для самоуничтожения славянского народа, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт."Англосакская элита выбрала Украину как плацдарм для тотального самоуничтожения славянского народа, спровоцировав военный конфликт на Украине", — сказал РИА Новости Гердт.По его мнению, при смене власти в США конфликт на Украине может быть остановлен в течение одного дня.

https://ria.ru/20220619/ssha-1796560897.html

украина

сша

великобритания

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украина, сша, великобритания, вальдемар гердт, в мире