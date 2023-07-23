https://ria.ru/20230723/rebenok-1885798546.html

В Приморье при столкновении гидроцикла и катера на озере погиб ребенок

В Приморье при столкновении гидроцикла и катера на озере погиб ребенок - РИА Новости, 23.07.2023

В Приморье при столкновении гидроцикла и катера на озере погиб ребенок

Ребенок погиб после столкновения двух маломерных судов на озере в Приморье, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, сообщает в своем РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T14:23

2023-07-23T14:23

2023-07-23T15:23

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - РИА Новости. Ребенок погиб после столкновения двух маломерных судов на озере в Приморье, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, сообщает в своем Тelegram-канале Восточное МСУТ СК России. По данным следствия, происшествие случилось в субботу днем на озере Ливадийское в Приморье. Местный житель катался вместе с 10-летним сыном на гидроцикле, его Yamaha VX1100A столкнулась с другим маломерным судном - Sea-Doo Sportster. "В результате чего ребенок получил телесные повреждения, оказался в воде и скончался на месте происшествия... Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Большой Камень, обвиняемого... по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения..." - ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20230722/burya-1885625561.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)