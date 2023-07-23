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В Приморье при столкновении гидроцикла и катера на озере погиб ребенок - РИА Новости, 23.07.2023
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14:23 23.07.2023 (обновлено: 15:23 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/rebenok-1885798546.html
В Приморье при столкновении гидроцикла и катера на озере погиб ребенок
В Приморье при столкновении гидроцикла и катера на озере погиб ребенок - РИА Новости, 23.07.2023
В Приморье при столкновении гидроцикла и катера на озере погиб ребенок
Ребенок погиб после столкновения двух маломерных судов на озере в Приморье, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, сообщает в своем РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T14:23
2023-07-23T15:23
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - РИА Новости. Ребенок погиб после столкновения двух маломерных судов на озере в Приморье, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, сообщает в своем Тelegram-канале Восточное МСУТ СК России. По данным следствия, происшествие случилось в субботу днем на озере Ливадийское в Приморье. Местный житель катался вместе с 10-летним сыном на гидроцикле, его Yamaha VX1100A столкнулась с другим маломерным судном - Sea-Doo Sportster. "В результате чего ребенок получил телесные повреждения, оказался в воде и скончался на месте происшествия... Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Большой Камень, обвиняемого... по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения..." - ред.)", - говорится в сообщении. Отмечается, что фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье при столкновении гидроцикла и катера на озере погиб ребенок

В Приморье при столкновении гидроцикла и катера на озере погиб ребенок, возбуждено дело

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл - РИА Новости. Ребенок погиб после столкновения двух маломерных судов на озере в Приморье, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, сообщает в своем Тelegram-канале Восточное МСУТ СК России.
По данным следствия, происшествие случилось в субботу днем на озере Ливадийское в Приморье. Местный житель катался вместе с 10-летним сыном на гидроцикле, его Yamaha VX1100A столкнулась с другим маломерным судном - Sea-Doo Sportster.
"В результате чего ребенок получил телесные повреждения, оказался в воде и скончался на месте происшествия... Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Большой Камень, обвиняемого... по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения..." - ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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