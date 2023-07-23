https://ria.ru/20230723/ranenyy-1885801361.html

При обстреле Донецка пострадал мужчина

При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 23.07.2023

При обстреле Донецка пострадал мужчина

Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T14:57

2023-07-23T14:57

2023-07-23T14:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Шверника получил ранение мужчина 1993 года рождения", - написал мэр. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230723/vundervaffe-1885493575.html

донецк

куйбышевский район

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк)