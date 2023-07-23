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При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 23.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:57 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/ranenyy-1885801361.html
При обстреле Донецка пострадал мужчина
При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 23.07.2023
При обстреле Донецка пострадал мужчина
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T14:57
2023-07-23T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. &quot;В результате обстрела Куйбышевского района по улице Шверника получил ранение мужчина 1993 года рождения&quot;, - написал мэр. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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донецк
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в мире, донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка пострадал мужчина

Мэр Кулемзин: при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка ранен мужчина

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Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«

"В результате обстрела Куйбышевского района по улице Шверника получил ранение мужчина 1993 года рождения", - написал мэр.

Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКуйбышевский районАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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