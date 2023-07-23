https://ria.ru/20230723/ranenyy-1885801361.html
При обстреле Донецка пострадал мужчина
При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 23.07.2023
При обстреле Донецка пострадал мужчина
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T14:57
2023-07-23T14:57
2023-07-23T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района по улице Шверника получил ранение мужчина 1993 года рождения", - написал мэр. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230723/vundervaffe-1885493575.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка пострадал мужчина
Мэр Кулемзин: при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка ранен мужчина