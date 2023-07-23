Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе пропал шестилетний мальчик - РИА Новости, 23.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:22 23.07.2023 (обновлено: 06:38 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/propazha-1885760881.html
В Кузбассе пропал шестилетний мальчик
В Кузбассе пропал шестилетний мальчик - РИА Новости, 23.07.2023
В Кузбассе пропал шестилетний мальчик
Шестилетний ребенок пропал в жилом районе Кедровка Рудничного района города Кемерово, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T05:22
2023-07-23T06:38
кемеровская область
происшествия
кемерово
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
КЕМЕРОВО, 23 июл - РИА Новости. Шестилетний ребенок пропал в жилом районе Кедровка Рудничного района города Кемерово, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. "По предварительной информации, 22 июля 2023 года около 17 часов (13 часов по московскому времени) мальчик вышел за пределы приусадебного участка своего дома, в котором проживает вместе с родителями и тремя другими малолетними детьми, домой не вернулся, до сих пор его местонахождение не установлено. На место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты. В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело", - сообщает ведомство.Деятельность поисковых мероприятий координирует заместитель руководителя следственного управления СК по Кемеровской области - Кузбассу Александр Кустов. В настоящее время следователи СК с оперативными подразделения МВД России, сотрудниками МЧС и волонтерами ведут поиски пропавшего ребенка, также производятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств его исчезновения.
https://ria.ru/20230721/rybalka-1885479094.html
кемеровская область
кемерово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемеровская область, происшествия, кемерово, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Кемеровская область, Происшествия, Кемерово, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кузбассе пропал шестилетний мальчик

В Кемерово пропал шестилетний мальчик, который ушел со двора дома и не вернулся

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 23 июл - РИА Новости. Шестилетний ребенок пропал в жилом районе Кедровка Рудничного района города Кемерово, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
"По предварительной информации, 22 июля 2023 года около 17 часов (13 часов по московскому времени) мальчик вышел за пределы приусадебного участка своего дома, в котором проживает вместе с родителями и тремя другими малолетними детьми, домой не вернулся, до сих пор его местонахождение не установлено. На место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты. В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело", - сообщает ведомство.
Деятельность поисковых мероприятий координирует заместитель руководителя следственного управления СК по Кемеровской области - Кузбассу Александр Кустов.
В настоящее время следователи СК с оперативными подразделения МВД России, сотрудниками МЧС и волонтерами ведут поиски пропавшего ребенка, также производятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств его исчезновения.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
В Приангарье пропала семейная пара с внуком во время рыбалки
21 июля, 13:06
 
Кемеровская областьПроисшествияКемеровоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала