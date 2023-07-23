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В Кузбассе пропал шестилетний мальчик
В Кузбассе пропал шестилетний мальчик - РИА Новости, 23.07.2023
В Кузбассе пропал шестилетний мальчик
Шестилетний ребенок пропал в жилом районе Кедровка Рудничного района города Кемерово, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T05:22
2023-07-23T05:22
2023-07-23T06:38
кемеровская область
происшествия
кемерово
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 23 июл - РИА Новости. Шестилетний ребенок пропал в жилом районе Кедровка Рудничного района города Кемерово, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. "По предварительной информации, 22 июля 2023 года около 17 часов (13 часов по московскому времени) мальчик вышел за пределы приусадебного участка своего дома, в котором проживает вместе с родителями и тремя другими малолетними детьми, домой не вернулся, до сих пор его местонахождение не установлено. На место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты. В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело", - сообщает ведомство.Деятельность поисковых мероприятий координирует заместитель руководителя следственного управления СК по Кемеровской области - Кузбассу Александр Кустов. В настоящее время следователи СК с оперативными подразделения МВД России, сотрудниками МЧС и волонтерами ведут поиски пропавшего ребенка, также производятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств его исчезновения.
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кемеровская область, происшествия, кемерово, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Кемеровская область, Происшествия, Кемерово, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кузбассе пропал шестилетний мальчик
В Кемерово пропал шестилетний мальчик, который ушел со двора дома и не вернулся