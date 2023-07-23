https://ria.ru/20230723/propazha-1885760881.html

В Кузбассе пропал шестилетний мальчик

В Кузбассе пропал шестилетний мальчик - РИА Новости, 23.07.2023

В Кузбассе пропал шестилетний мальчик

Шестилетний ребенок пропал в жилом районе Кедровка Рудничного района города Кемерово, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T05:22

2023-07-23T05:22

2023-07-23T06:38

кемеровская область

происшествия

кемерово

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

КЕМЕРОВО, 23 июл - РИА Новости. Шестилетний ребенок пропал в жилом районе Кедровка Рудничного района города Кемерово, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. "По предварительной информации, 22 июля 2023 года около 17 часов (13 часов по московскому времени) мальчик вышел за пределы приусадебного участка своего дома, в котором проживает вместе с родителями и тремя другими малолетними детьми, домой не вернулся, до сих пор его местонахождение не установлено. На место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты. В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело", - сообщает ведомство.Деятельность поисковых мероприятий координирует заместитель руководителя следственного управления СК по Кемеровской области - Кузбассу Александр Кустов. В настоящее время следователи СК с оперативными подразделения МВД России, сотрудниками МЧС и волонтерами ведут поиски пропавшего ребенка, также производятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств его исчезновения.

https://ria.ru/20230721/rybalka-1885479094.html

кемеровская область

кемерово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кемеровская область, происшествия, кемерово, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)