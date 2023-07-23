https://ria.ru/20230723/pozhary-1885832583.html

Российская авиация помогает тушить пожары в Турции

Российская авиация помогает тушить пожары в Турции - РИА Новости, 23.07.2023

Российская авиация помогает тушить пожары в Турции

Два самолета МЧС России задействовали для помощи в тушении пожаров в Турции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T19:50

2023-07-23T19:50

2023-07-23T19:50

турция

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бе-200

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580146155_40:0:1460:799_1920x0_80_0_0_54d14ace2ded39894464c34e86b3cd84.jpg

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Два самолета МЧС России задействовали для помощи в тушении пожаров в Турции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары. "По указанию президента Российской Федерации и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолета-амфибии МЧС России ликвидируют природные пожары в Турецкой Республики. Воздушные суда оказывают помощь в тушении пожара в районе населенного пункта Чешме. За сутки было совершенно 6 сливов - 54 тонны воды", - сообщил собеседник агентства. Уточняется, что самолеты Бе-200ЧС сбросили 87 тонн воды за все время работы. Летчики МЧС России работают в сложной горной местности при высокой температуре. "Также для проверки работоспособности всех систем и для оценки пригодности водоёмов для забора воды проводятся тренировочные полеты", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230722/zhara-1885580914.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200