Рейтинг@Mail.ru
Российская авиация помогает тушить пожары в Турции - РИА Новости, 23.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/pozhary-1885832583.html
Российская авиация помогает тушить пожары в Турции
Российская авиация помогает тушить пожары в Турции - РИА Новости, 23.07.2023
Российская авиация помогает тушить пожары в Турции
Два самолета МЧС России задействовали для помощи в тушении пожаров в Турции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T19:50
2023-07-23T19:50
турция
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бе-200
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580146155_40:0:1460:799_1920x0_80_0_0_54d14ace2ded39894464c34e86b3cd84.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Два самолета МЧС России задействовали для помощи в тушении пожаров в Турции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары. "По указанию президента Российской Федерации и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолета-амфибии МЧС России ликвидируют природные пожары в Турецкой Республики. Воздушные суда оказывают помощь в тушении пожара в районе населенного пункта Чешме. За сутки было совершенно 6 сливов - 54 тонны воды", - сообщил собеседник агентства. Уточняется, что самолеты Бе-200ЧС сбросили 87 тонн воды за все время работы. Летчики МЧС России работают в сложной горной местности при высокой температуре. "Также для проверки работоспособности всех систем и для оценки пригодности водоёмов для забора воды проводятся тренировочные полеты", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230722/zhara-1885580914.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580146155_435:0:1500:799_1920x0_80_0_0_b9864d715e03a1f838c75a704fbdc22a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200
Турция, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Бе-200
Российская авиация помогает тушить пожары в Турции

Два самолета МЧС России задействовали для помощи в тушении пожаров в Турции

© Фото : предоставлено СМС Savunma SanayiРоссийские самолеты-амфибии тушат пожары в Турции
Российские самолеты-амфибии тушат пожары в Турции - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© Фото : предоставлено СМС Savunma Sanayi
Российские самолеты-амфибии тушат пожары в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Два самолета МЧС России задействовали для помощи в тушении пожаров в Турции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары.
«
"По указанию президента Российской Федерации и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолета-амфибии МЧС России ликвидируют природные пожары в Турецкой Республики. Воздушные суда оказывают помощь в тушении пожара в районе населенного пункта Чешме. За сутки было совершенно 6 сливов - 54 тонны воды", - сообщил собеседник агентства.
Уточняется, что самолеты Бе-200ЧС сбросили 87 тонн воды за все время работы. Летчики МЧС России работают в сложной горной местности при высокой температуре.
«
"Также для проверки работоспособности всех систем и для оценки пригодности водоёмов для забора воды проводятся тренировочные полеты", - отметил собеседник агентства.
Мужчина обливает лицо холодной водой, чтобы остыть - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Погибнут десятки тысяч. Смертельное природное явление накрыло США и Европу
22 июля, 08:00
 
ТурцияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Бе-200
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала