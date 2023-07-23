https://ria.ru/20230723/pozhary-1885832583.html
Российская авиация помогает тушить пожары в Турции
Российская авиация помогает тушить пожары в Турции - РИА Новости, 23.07.2023
Российская авиация помогает тушить пожары в Турции
Два самолета МЧС России задействовали для помощи в тушении пожаров в Турции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T19:50
2023-07-23T19:50
2023-07-23T19:50
турция
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бе-200
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Два самолета МЧС России задействовали для помощи в тушении пожаров в Турции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары. "По указанию президента Российской Федерации и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолета-амфибии МЧС России ликвидируют природные пожары в Турецкой Республики. Воздушные суда оказывают помощь в тушении пожара в районе населенного пункта Чешме. За сутки было совершенно 6 сливов - 54 тонны воды", - сообщил собеседник агентства. Уточняется, что самолеты Бе-200ЧС сбросили 87 тонн воды за все время работы. Летчики МЧС России работают в сложной горной местности при высокой температуре. "Также для проверки работоспособности всех систем и для оценки пригодности водоёмов для забора воды проводятся тренировочные полеты", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230722/zhara-1885580914.html
турция
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200
Турция, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Бе-200
Российская авиация помогает тушить пожары в Турции
Два самолета МЧС России задействовали для помощи в тушении пожаров в Турции