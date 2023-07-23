https://ria.ru/20230723/pozhar-1885848786.html

Во Владикавказе полностью потушили пожар в спорткомплексе

Во Владикавказе полностью потушили пожар в спорткомплексе - РИА Новости, 23.07.2023

Во Владикавказе полностью потушили пожар в спорткомплексе

Пожарные полностью ликвидировали огонь на кровле зала тяжелой атлетики в спорткомплексе во Владикавказе на площади в 300 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T23:30

2023-07-23T23:30

2023-07-23T23:30

происшествия

владикавказ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

коммерческая недвижимость

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НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали огонь на кровле зала тяжелой атлетики в спорткомплексе во Владикавказе на площади в 300 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС России по Северной Осетии. В 21.00 мск в воскресенье во Владикавказе загорелась кровля зала тяжелой атлетики спорткомплекса "Динамо" на площади примерно 300 квадратных метров. В 21.46 мск было ликвидировано открытое горение. "В 22.38 мск полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

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происшествия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, коммерческая недвижимость