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Во Владикавказе полностью потушили пожар в спорткомплексе
Во Владикавказе полностью потушили пожар в спорткомплексе - РИА Новости, 23.07.2023
Во Владикавказе полностью потушили пожар в спорткомплексе
Пожарные полностью ликвидировали огонь на кровле зала тяжелой атлетики в спорткомплексе во Владикавказе на площади в 300 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T23:30
2023-07-23T23:30
2023-07-23T23:30
происшествия
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НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали огонь на кровле зала тяжелой атлетики в спорткомплексе во Владикавказе на площади в 300 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС России по Северной Осетии. В 21.00 мск в воскресенье во Владикавказе загорелась кровля зала тяжелой атлетики спорткомплекса "Динамо" на площади примерно 300 квадратных метров. В 21.46 мск было ликвидировано открытое горение. "В 22.38 мск полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
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происшествия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, коммерческая недвижимость
Происшествия, Владикавказ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Коммерческая недвижимость
Во Владикавказе полностью потушили пожар в спорткомплексе
Во Владикавказе пожарные полностью ликвидировали огонь в спорткомплексе