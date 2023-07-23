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Во Владикавказе полностью потушили пожар в спорткомплексе - РИА Новости, 23.07.2023
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23:30 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/pozhar-1885848786.html
Во Владикавказе полностью потушили пожар в спорткомплексе
Во Владикавказе полностью потушили пожар в спорткомплексе - РИА Новости, 23.07.2023
Во Владикавказе полностью потушили пожар в спорткомплексе
Пожарные полностью ликвидировали огонь на кровле зала тяжелой атлетики в спорткомплексе во Владикавказе на площади в 300 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T23:30
2023-07-23T23:30
происшествия
владикавказ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
коммерческая недвижимость
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НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали огонь на кровле зала тяжелой атлетики в спорткомплексе во Владикавказе на площади в 300 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС России по Северной Осетии. В 21.00 мск в воскресенье во Владикавказе загорелась кровля зала тяжелой атлетики спорткомплекса "Динамо" на площади примерно 300 квадратных метров. В 21.46 мск было ликвидировано открытое горение. "В 22.38 мск полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
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происшествия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, коммерческая недвижимость
Происшествия, Владикавказ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Коммерческая недвижимость
Во Владикавказе полностью потушили пожар в спорткомплексе

Во Владикавказе пожарные полностью ликвидировали огонь в спорткомплексе

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи и пожарная машина
Автомобиль скорой помощи и пожарная машина - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Автомобиль скорой помощи и пожарная машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 23 июл – РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали огонь на кровле зала тяжелой атлетики в спорткомплексе во Владикавказе на площади в 300 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС России по Северной Осетии.
В 21.00 мск в воскресенье во Владикавказе загорелась кровля зала тяжелой атлетики спорткомплекса "Динамо" на площади примерно 300 квадратных метров. В 21.46 мск было ликвидировано открытое горение.
«
"В 22.38 мск полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Пожар на юго-востоке Москвы ликвидировали
20 июля, 02:30
 
ПроисшествияВладикавказМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКоммерческая недвижимость
 
 
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