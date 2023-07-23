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Во Владикавказе ликвидировали открытое горение в спорткомплексе
Во Владикавказе ликвидировали открытое горение в спорткомплексе - РИА Новости, 23.07.2023
Во Владикавказе ликвидировали открытое горение в спорткомплексе
Пожарные ликвидировали открытое горение на кровле зала тяжелой атлетики в спорткомплексе во Владикавказе на площади в 300 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС РФ... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T22:07
2023-07-23T22:07
2023-07-23T22:07
происшествия
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НАЛЬЧИК, 23 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на кровле зала тяжелой атлетики в спорткомплексе во Владикавказе на площади в 300 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС РФ по Северной Осетии. В 21.00 мск в воскресенье во Владикавказе загорелась кровля зала тяжелой атлетики спорткомплекса "Динамо" на площади примерно 300 квадратных метров. В тушении пожара участвуют 35 человек и девять единиц техники. "В 21.46 мск ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
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происшествия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость, россия
Происшествия, Владикавказ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коммерческая недвижимость, Россия
Во Владикавказе ликвидировали открытое горение в спорткомплексе
Во Владикавказе пожарные ликвидировали открытое горение в спорткомплексе Динамо