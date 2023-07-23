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Во Владикавказе горит кровля зала в спорткомплексе Динамо

Во Владикавказе горит кровля зала в спорткомплексе Динамо - РИА Новости, 23.07.2023

Во Владикавказе горит кровля зала в спорткомплексе Динамо

Кровля зала тяжелой атлетики в спорткомплексе загорелась на площади в 300 квадратных метров во Владикавказе, в тушении пожара участвуют 35 человек и девять... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T21:41

2023-07-23T21:41

2023-07-23T21:42

происшествия

владикавказ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

коммерческая недвижимость

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НАЛЬЧИК, 23 июл - РИА Новости. Кровля зала тяжелой атлетики в спорткомплексе загорелась на площади в 300 квадратных метров во Владикавказе, в тушении пожара участвуют 35 человек и девять единиц техники, сообщило ГУ МЧС РФ по Северной Осетии. "В 21.00 мск в воскресенье поступило сообщение о возгорании в городе Владикавказ по ул. Пашковского. По прибытии на место происшествия выяснилось, что горит кровля зала тяжелой атлетики спорткомплекса "Динамо" на площади примерно 300 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным МЧС, в тушении пожара участвуют 35 человек и девять единиц техники.

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происшествия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, коммерческая недвижимость