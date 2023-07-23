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Во Владикавказе горит кровля зала в спорткомплексе Динамо - РИА Новости, 23.07.2023
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21:41 23.07.2023 (обновлено: 21:42 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/pozhar-1885842908.html
Во Владикавказе горит кровля зала в спорткомплексе Динамо
Во Владикавказе горит кровля зала в спорткомплексе Динамо - РИА Новости, 23.07.2023
Во Владикавказе горит кровля зала в спорткомплексе Динамо
Кровля зала тяжелой атлетики в спорткомплексе загорелась на площади в 300 квадратных метров во Владикавказе, в тушении пожара участвуют 35 человек и девять... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T21:41
2023-07-23T21:42
происшествия
владикавказ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
коммерческая недвижимость
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НАЛЬЧИК, 23 июл - РИА Новости. Кровля зала тяжелой атлетики в спорткомплексе загорелась на площади в 300 квадратных метров во Владикавказе, в тушении пожара участвуют 35 человек и девять единиц техники, сообщило ГУ МЧС РФ по Северной Осетии. "В 21.00 мск в воскресенье поступило сообщение о возгорании в городе Владикавказ по ул. Пашковского. По прибытии на место происшествия выяснилось, что горит кровля зала тяжелой атлетики спорткомплекса "Динамо" на площади примерно 300 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным МЧС, в тушении пожара участвуют 35 человек и девять единиц техники.
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происшествия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, коммерческая недвижимость
Происшествия, Владикавказ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Коммерческая недвижимость
Во Владикавказе горит кровля зала в спорткомплексе Динамо

Во Владикавказе горит кровля зала в спорткомплексе Динамо на площади 300 квадратах

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожарная машина сотрудников МЧС РФ
Пожарная машина сотрудников МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Пожарная машина сотрудников МЧС РФ . Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 23 июл - РИА Новости. Кровля зала тяжелой атлетики в спорткомплексе загорелась на площади в 300 квадратных метров во Владикавказе, в тушении пожара участвуют 35 человек и девять единиц техники, сообщило ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.
«
"В 21.00 мск в воскресенье поступило сообщение о возгорании в городе Владикавказ по ул. Пашковского. По прибытии на место происшествия выяснилось, что горит кровля зала тяжелой атлетики спорткомплекса "Динамо" на площади примерно 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, в тушении пожара участвуют 35 человек и девять единиц техники.
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ПроисшествияВладикавказМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКоммерческая недвижимость
 
 
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