https://ria.ru/20230723/pozhar-1885752524.html

При пожаре в квартире в Москве погибла женщина

При пожаре в квартире в Москве погибла женщина - РИА Новости, 23.07.2023

При пожаре в квартире в Москве погибла женщина

Пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы, погибла женщина, столичная прокуратура проводит проверку. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T00:09

2023-07-23T00:09

2023-07-23T00:09

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы, погибла женщина, столичная прокуратура проводит проверку. "Двадцать второго июля в квартире жилого дома в Шенкурском проезде произошел пожар, после тушения которого обнаружено тело женщины 1943 года рождения... Ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие по ее результатам процессуального решения - на контроле в Бутырской межрайонной прокуратуры", - говорится в сообщении прокуратуры Москвы в телеграм-канале. Для установления причины ЧП назначат пожарно-техническую экспертизу.

https://ria.ru/20230722/pozhar-1885649692.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия