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При пожаре в квартире в Москве погибла женщина
При пожаре в квартире в Москве погибла женщина - РИА Новости, 23.07.2023
При пожаре в квартире в Москве погибла женщина
Пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы, погибла женщина, столичная прокуратура проводит проверку. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T00:09
2023-07-23T00:09
2023-07-23T00:09
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы, погибла женщина, столичная прокуратура проводит проверку. "Двадцать второго июля в квартире жилого дома в Шенкурском проезде произошел пожар, после тушения которого обнаружено тело женщины 1943 года рождения... Ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие по ее результатам процессуального решения - на контроле в Бутырской межрайонной прокуратуры", - говорится в сообщении прокуратуры Москвы в телеграм-канале. Для установления причины ЧП назначат пожарно-техническую экспертизу.
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москва, происшествия
При пожаре в квартире в Москве погибла женщина
В результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы погибла женщина