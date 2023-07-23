https://ria.ru/20230723/poteri-1885779592.html

ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.07.2023

ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка войск "Запад" ВС РФ на Купянском направлении уничтожила до 30 военнослужащих противника, а также семь единиц техники, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T11:17

2023-07-23T11:17

2023-07-23T11:17

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Группировка войск "Запад" ВС РФ на Купянском направлении уничтожила до 30 военнослужащих противника, а также семь единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Молчаново, Фиголевка, Поповка, Ивановка, Першотравное, Кисловка, Орлянка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230723/vundervaffe-1885493575.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф