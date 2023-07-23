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ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:17 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/poteri-1885779592.html
ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.07.2023
ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка войск "Запад" ВС РФ на Купянском направлении уничтожила до 30 военнослужащих противника, а также семь единиц техники, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:17
2023-07-23T11:17
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Группировка войск "Запад" ВС РФ на Купянском направлении уничтожила до 30 военнослужащих противника, а также семь единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Молчаново, Фиголевка, Поповка, Ивановка, Першотравное, Кисловка, Орлянка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230723/vundervaffe-1885493575.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБМП-3 в зоне СВО
БМП-3 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Группировка войск "Запад" ВС РФ на Купянском направлении уничтожила до 30 военнослужащих противника, а также семь единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Молчаново, Фиголевка, Поповка, Ивановка, Першотравное, Кисловка, Орлянка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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