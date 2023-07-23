https://ria.ru/20230723/poteri-1885779592.html
ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 23.07.2023
ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка войск "Запад" ВС РФ на Купянском направлении уничтожила до 30 военнослужащих противника, а также семь единиц техники, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:17
2023-07-23T11:17
2023-07-23T11:17
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Группировка войск "Запад" ВС РФ на Купянском направлении уничтожила до 30 военнослужащих противника, а также семь единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Молчаново, Фиголевка, Поповка, Ивановка, Першотравное, Кисловка, Орлянка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230723/vundervaffe-1885493575.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили до 30 военных ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 30 украинских военных на Краснолиманском направлении