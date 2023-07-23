https://ria.ru/20230723/postradavshie-1885821304.html

Число госпитализированных из-за прорыва трубы в ТЦ выросло до десяти

Число госпитализированных из-за прорыва трубы в ТЦ выросло до десяти - РИА Новости, 23.07.2023

Число госпитализированных из-за прорыва трубы в ТЦ выросло до десяти

Число госпитализированных после прорыва трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" в Москве увеличилось до десяти человек, сообщила старший помощник РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T17:47

2023-07-23T17:47

2023-07-23T18:06

происшествия

москва

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

юлия иванова

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Число госпитализированных после прорыва трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" в Москве увеличилось до десяти человек, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. "В результате происшествия четверо сотрудников торгового центра скончались, десять граждан госпитализированы для оказания медицинской помощи с ожогами различной тяжести", — рассказала она. Иванова также добавила, что прорыв трубы произошел на цокольном и подвальном этажах.Накануне в торговом центре на западе столицы произошел прорыв трубы с горячей водой. По данным прокуратуры, все погибшие — женщины. Ранее в МЧС сообщали, что госпитализировали девять человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводятся допросы руководства и сотрудников, отвечающих за эксплуатацию инженерных систем, соблюдение требований безопасности, а также находившихся на рабочих местах в момент ЧП.Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров открыли в 2007 году. Согласно информации с сайта, в торговом центре представлены более 500 брендов — от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома.В ТЦ находятся более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном, магазины брендов Chanel, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Bvlgari, Cartier, Stella McCartney, Salvatore Ferragamo.

https://ria.ru/20230722/avarii-1885725516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, прорыв трубы в тц "времена года" в москве, юлия иванова