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Патриарх СПЦ призвал мировых лидеров помочь освободить митрополита Павла - РИА Новости, 23.07.2023
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Религия
 
01:53 23.07.2023 (обновлено: 05:54 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/porfiriy-1885755752.html
Патриарх СПЦ призвал мировых лидеров помочь освободить митрополита Павла
Патриарх СПЦ призвал мировых лидеров помочь освободить митрополита Павла - РИА Новости, 23.07.2023
Патриарх СПЦ призвал мировых лидеров помочь освободить митрополита Павла
Патриарх Сербский Порфирий обратился к мировым и религиозным лидерам с просьбой содействовать освобождению наместника Киево-Печерской лавры митрополита... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T01:53
2023-07-23T05:54
религия
киев
европа
патриарх сербский порфирий
антониу гутерреш
франциск (хорхе марио бергольо)
оон
украинская православная церковь
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий обратился к мировым и религиозным лидерам с просьбой содействовать освобождению наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), сообщает сайт Сербской православной церкви (СПЦ).Ранее Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов)."Митрополита Павла посадили, и это вопиющий пример нарушения прав человека из-за того, кем он является, из-за его личной и религиозной принадлежности. Его посадили, потому что он православный иерарх, верный своей Украинской православной церкви и вселенскому православию. Как таковой он является непоколебимым стражем монастыря, настоятелем которого является, и, соответственно, непреодолимым препятствием для занятия Киево-Печерской лавры какой-либо другой структурой, пусть даже церковной, для обретения видимости законности и легитимности. Поэтому патриарх Сербский Порфирий, в конце концов, еще раз призывает религиозных и общественных деятелей Европы и мира вступиться за освобождение митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла", - говорится в сообщении сайта СПЦ.Патриарх Порфирий, сообщает сайт СПЦ, направил обращения всем главам поместных православных церквей, папе Франциску, архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлбли, председателю Конференции епископов Европейского Союза кардиналу Рейнхарду Марксу, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, Всемирному совету церквей, Конференции европейских церквей, правозащитным организациям Amnesty International и Freedom House.
https://ria.ru/20230722/varfolomey-1885633936.html
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киев, европа, патриарх сербский порфирий, антониу гутерреш, франциск (хорхе марио бергольо), оон, украинская православная церковь, всемирный совет церквей, ситуация вокруг упц
Религия, Киев, Европа, Патриарх Сербский Порфирий, Антониу Гутерреш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), ООН, Украинская православная церковь, Всемирный совет церквей, Ситуация вокруг УПЦ
Патриарх СПЦ призвал мировых лидеров помочь освободить митрополита Павла

Патриарх Сербский Порфирий призвал мировых лидеров помочь освободить митрополита Павла

© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий обратился к мировым и религиозным лидерам с просьбой содействовать освобождению наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), сообщает сайт Сербской православной церкви (СПЦ).
Ранее Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).
"Митрополита Павла посадили, и это вопиющий пример нарушения прав человека из-за того, кем он является, из-за его личной и религиозной принадлежности. Его посадили, потому что он православный иерарх, верный своей Украинской православной церкви и вселенскому православию. Как таковой он является непоколебимым стражем монастыря, настоятелем которого является, и, соответственно, непреодолимым препятствием для занятия Киево-Печерской лавры какой-либо другой структурой, пусть даже церковной, для обретения видимости законности и легитимности. Поэтому патриарх Сербский Порфирий, в конце концов, еще раз призывает религиозных и общественных деятелей Европы и мира вступиться за освобождение митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла", - говорится в сообщении сайта СПЦ.
Патриарх Порфирий, сообщает сайт СПЦ, направил обращения всем главам поместных православных церквей, папе Франциску, архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлбли, председателю Конференции епископов Европейского Союза кардиналу Рейнхарду Марксу, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, Всемирному совету церквей, Конференции европейских церквей, правозащитным организациям Amnesty International и Freedom House.
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РелигияКиевЕвропаПатриарх Сербский ПорфирийАнтониу ГутеррешФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ООНУкраинская православная церковьВсемирный совет церквейСитуация вокруг УПЦ
 
 
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