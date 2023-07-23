https://ria.ru/20230723/porfiriy-1885755752.html

Патриарх СПЦ призвал мировых лидеров помочь освободить митрополита Павла

Патриарх СПЦ призвал мировых лидеров помочь освободить митрополита Павла - РИА Новости, 23.07.2023

Патриарх СПЦ призвал мировых лидеров помочь освободить митрополита Павла

Патриарх Сербский Порфирий обратился к мировым и религиозным лидерам с просьбой содействовать освобождению наместника Киево-Печерской лавры митрополита... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T01:53

2023-07-23T01:53

2023-07-23T05:54

религия

киев

европа

патриарх сербский порфирий

антониу гутерреш

франциск (хорхе марио бергольо)

оон

украинская православная церковь

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий обратился к мировым и религиозным лидерам с просьбой содействовать освобождению наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя), сообщает сайт Сербской православной церкви (СПЦ).Ранее Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов)."Митрополита Павла посадили, и это вопиющий пример нарушения прав человека из-за того, кем он является, из-за его личной и религиозной принадлежности. Его посадили, потому что он православный иерарх, верный своей Украинской православной церкви и вселенскому православию. Как таковой он является непоколебимым стражем монастыря, настоятелем которого является, и, соответственно, непреодолимым препятствием для занятия Киево-Печерской лавры какой-либо другой структурой, пусть даже церковной, для обретения видимости законности и легитимности. Поэтому патриарх Сербский Порфирий, в конце концов, еще раз призывает религиозных и общественных деятелей Европы и мира вступиться за освобождение митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла", - говорится в сообщении сайта СПЦ.Патриарх Порфирий, сообщает сайт СПЦ, направил обращения всем главам поместных православных церквей, папе Франциску, архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлбли, председателю Конференции епископов Европейского Союза кардиналу Рейнхарду Марксу, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, Всемирному совету церквей, Конференции европейских церквей, правозащитным организациям Amnesty International и Freedom House.

https://ria.ru/20230722/varfolomey-1885633936.html

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