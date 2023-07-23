https://ria.ru/20230723/poiski-1885813672.html
В Тверской области пропала несовершеннолетняя мама с ребенком
В Тверской области пропала несовершеннолетняя мама с ребенком - РИА Новости, 23.07.2023
В Тверской области пропала несовершеннолетняя мама с ребенком
Шестнадцатилетняя жительница Тверской области вместе со своим маленьким сыном самовольно покинула семейный центр, ведутся их поиски, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T16:35
2023-07-23T16:35
2023-07-23T16:35
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
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РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Шестнадцатилетняя жительница Тверской области вместе со своим маленьким сыном самовольно покинула семейный центр, ведутся их поиски, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное следственное управление СК РФ в телеграм-канале ведомства. "Двадцать второго июля текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о безвестном отсутствии несовершеннолетней... 28.03.2007 года рождения, которая в вечернее время вместе со своим малолетним сыном самовольно покинула ГБУ ОЦПДОБР "Мой семейный центр", - говорится в сообщении.Отмечается, что произведен осмотр места последнего нахождения пропавших. "В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств... мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело", - уточняет ведомство.Поисковые мероприятия проводятся с участием волонтеров. Следственные органы просят обладающих какой-либо информацией сообщить по телефону СУСК России по Тверской области 8-930-179-00-69.
https://ria.ru/20230703/lager-1881817118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Тверская область
В Тверской области пропала несовершеннолетняя мама с ребенком
В Тверской области пропала шестнадцатилетняя мама со своим малолетним сыном