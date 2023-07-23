https://ria.ru/20230723/pogoda-1885771593.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик рассказала о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 23.07.2023

Синоптик рассказала о погоде в Москве в воскресенье

Облачно, кратковременные дожди, местами с грозами, и до плюс 21 градуса тепла ожидается в воскресенье в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T09:27

2023-07-23T09:27

2023-07-23T09:27

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

москва

погода

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Облачно, кратковременные дожди, местами с грозами, и до плюс 21 градуса тепла ожидается в воскресенье в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня облачность будет увеличиваться в Москве, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Максимальная температура в Москве - плюс 19-21 градус, по Московской области - от плюс 17 до плюс 22 градусов", - сказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет юго-западный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 743 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230722/zhara-1885580914.html

московская область (подмосковье)

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московская область (подмосковье), москва, погода