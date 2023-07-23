https://ria.ru/20230723/pogoda-1885771593.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказала о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 23.07.2023
Синоптик рассказала о погоде в Москве в воскресенье
Облачно, кратковременные дожди, местами с грозами, и до плюс 21 градуса тепла ожидается в воскресенье в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T09:27
2023-07-23T09:27
2023-07-23T09:27
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
москва
погода
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Облачно, кратковременные дожди, местами с грозами, и до плюс 21 градуса тепла ожидается в воскресенье в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Сегодня облачность будет увеличиваться в Москве, ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Максимальная температура в Москве - плюс 19-21 градус, по Московской области - от плюс 17 до плюс 22 градусов", - сказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет юго-западный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 743 миллиметра ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Москва, Погода
Синоптик рассказала о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик Котилевская: в Москве в воскресенье ожидаются дожди и до плюс 21 градуса