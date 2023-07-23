https://ria.ru/20230723/pogibshiy-1885829215.html
При обстреле Макеевки погиб мужчина
При обстреле Макеевки погиб мужчина - РИА Новости, 23.07.2023
При обстреле Макеевки погиб мужчина
Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T19:14
2023-07-23T19:14
2023-07-23T19:14
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики... населенный пункт Макеевка (Кировский район)... по улице Семашко, 17 погиб мужчина 1954 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
https://ria.ru/20230723/f-16-1885819563.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле Макеевки погиб мужчина
Представительство ДНР: при обстреле украинскими войсками Макеевки погиб мирный житель