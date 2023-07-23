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При обстреле Макеевки погиб мужчина - РИА Новости, 23.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:14 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/pogibshiy-1885829215.html
При обстреле Макеевки погиб мужчина
При обстреле Макеевки погиб мужчина - РИА Новости, 23.07.2023
При обстреле Макеевки погиб мужчина
Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T19:14
2023-07-23T19:14
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.&quot;Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики... населенный пункт Макеевка (Кировский район)... по улице Семашко, 17 погиб мужчина 1954 года рождения&quot;, - говорится в сообщении представительства.
https://ria.ru/20230723/f-16-1885819563.html
макеевка
донецкая народная республика
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Макеевки погиб мужчина

Представительство ДНР: при обстреле украинскими войсками Макеевки погиб мирный житель

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВ Макеевке после обстрела
В Макеевке после обстрела - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В Макеевке после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
«

"Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики... населенный пункт Макеевка (Кировский район)... по улице Семашко, 17 погиб мужчина 1954 года рождения", - говорится в сообщении представительства.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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