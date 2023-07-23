https://ria.ru/20230723/pogibshiy-1885829215.html

При обстреле Макеевки погиб мужчина

При обстреле Макеевки погиб мужчина - РИА Новости, 23.07.2023

При обстреле Макеевки погиб мужчина

Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T19:14

2023-07-23T19:14

2023-07-23T19:14

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Макеевки в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики... населенный пункт Макеевка (Кировский район)... по улице Семашко, 17 погиб мужчина 1954 года рождения", - говорится в сообщении представительства.

https://ria.ru/20230723/f-16-1885819563.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины