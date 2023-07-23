https://ria.ru/20230723/podgotovka-1885834408.html

ВСУ видят минусы подготовки НАТО, заявил командующий группировкой "Центр"

ВСУ видят минусы подготовки НАТО, заявил командующий группировкой "Центр" - РИА Новости, 23.07.2023

ВСУ видят минусы подготовки НАТО, заявил командующий группировкой "Центр"

Украинские военнослужащие, прошедшие "советскую школу", замечают недостатки натовской военной подготовки по сравнению с подходом, существовавшим в СССР, заявил... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T20:11

2023-07-23T20:11

2023-07-23T20:11

в мире

ссср

германия

андрей мордвичев

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие, прошедшие "советскую школу", замечают недостатки натовской военной подготовки по сравнению с подходом, существовавшим в СССР, заявил командующий группировкой "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "Смотрим". "Рассказывают ребята пленные ВСУшники: "Ну, что, мы туда приехали, в Германию. Приехали в Германию, готовили прибалты, готовили. Чем они нас учили. Патронов было мало. В основном, тактическая медицина и штурм какого-то здания, которое они там за три недели устали штурмовать". А такого определенного там целевого подхода к подготовке бойца всестороннего штурмовика нет", - сказал Мордвичев. По его словам, те украинские военнослужащие, которые "прошли советскую школу", понимают разницу в подходе к военной подготовке у НАТО и "заделом", который был в СССР.

https://ria.ru/20230723/boepripasy-1885832414.html

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в мире, ссср, германия, андрей мордвичев, вооруженные силы украины, нато