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ВСУ видят минусы подготовки НАТО, заявил командующий группировкой "Центр"
ВСУ видят минусы подготовки НАТО, заявил командующий группировкой "Центр" - РИА Новости, 23.07.2023
ВСУ видят минусы подготовки НАТО, заявил командующий группировкой "Центр"
Украинские военнослужащие, прошедшие "советскую школу", замечают недостатки натовской военной подготовки по сравнению с подходом, существовавшим в СССР, заявил... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T20:11
2023-07-23T20:11
2023-07-23T20:11
в мире
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андрей мордвичев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие, прошедшие "советскую школу", замечают недостатки натовской военной подготовки по сравнению с подходом, существовавшим в СССР, заявил командующий группировкой "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "Смотрим". "Рассказывают ребята пленные ВСУшники: "Ну, что, мы туда приехали, в Германию. Приехали в Германию, готовили прибалты, готовили. Чем они нас учили. Патронов было мало. В основном, тактическая медицина и штурм какого-то здания, которое они там за три недели устали штурмовать". А такого определенного там целевого подхода к подготовке бойца всестороннего штурмовика нет", - сказал Мордвичев. По его словам, те украинские военнослужащие, которые "прошли советскую школу", понимают разницу в подходе к военной подготовке у НАТО и "заделом", который был в СССР.
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в мире, ссср, германия, андрей мордвичев, вооруженные силы украины, нато
В мире, СССР, Германия, Андрей Мордвичев, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ видят минусы подготовки НАТО, заявил командующий группировкой "Центр"
Мордвичев: ВСУ видят минусы натовской военной подготовки в сравнении с "советской школой"