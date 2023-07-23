https://ria.ru/20230723/pistorius-1885798734.html

Министр обороны ФРГ не поедет в Ирак из-за протестов против сжигания Корана

Министр обороны ФРГ не поедет в Ирак из-за протестов против сжигания Корана - РИА Новости, 23.07.2023

Министр обороны ФРГ не поедет в Ирак из-за протестов против сжигания Корана

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус отменил намеченное на сегодняшнее воскресенье посещение Багдада по соображениям безопасности из-за... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T14:24

2023-07-23T14:24

2023-07-23T14:24

в мире

багдад (город)

ирак

борис писториус

германия

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БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус отменил намеченное на сегодняшнее воскресенье посещение Багдада по соображениям безопасности из-за проходящих в Ираке протестов против сожжения Корана в Швеции и Дании, сообщает издание Spiegel. "Из соображений безопасности в воскресенье в последний момент была отменена поездка в Ирак министра обороны Бориса Писториуса", - пишет издание со ссылкой на министерство обороны. Данное решение было принято по рекомендации Федерального ведомства уголовной полиции ввиду беспорядков у посольства Швеции в иракской столице Багдаде и нападений на датские учреждения по помощи беженцам в провинции Басра. В Берлине не исключили, что беспорядки могут разрастись и на иные западные представительства. "Писториус намеревался в понедельник встретиться с размещенными в Багдаде солдатами бундесвера, также была запланирована встреча с иракским коллегой", - пишет Spiegel. Бундесвер участвует в учебной миссии НАТО по подготовке иракских вооруженных сил к борьбе с террористическими группировками. В пятницу члены экстремистской группировки "Датские патриоты" подожгли копию Корана перед посольством Ирака в датской столице Копенгагене и осквернили государственный флаг республики. Акция транслировалась в соцсетях. В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.

https://ria.ru/20230722/koran-1885655319.html

https://ria.ru/20230722/koran-1885694786.html

багдад (город)

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, багдад (город), ирак, борис писториус, германия