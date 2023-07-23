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Министр обороны ФРГ не поедет в Ирак из-за протестов против сжигания Корана - РИА Новости, 23.07.2023
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14:24 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/pistorius-1885798734.html
Министр обороны ФРГ не поедет в Ирак из-за протестов против сжигания Корана
Министр обороны ФРГ не поедет в Ирак из-за протестов против сжигания Корана - РИА Новости, 23.07.2023
Министр обороны ФРГ не поедет в Ирак из-за протестов против сжигания Корана
Глава министерства обороны Германии Борис Писториус отменил намеченное на сегодняшнее воскресенье посещение Багдада по соображениям безопасности из-за... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T14:24
2023-07-23T14:24
в мире
багдад (город)
ирак
борис писториус
германия
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БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус отменил намеченное на сегодняшнее воскресенье посещение Багдада по соображениям безопасности из-за проходящих в Ираке протестов против сожжения Корана в Швеции и Дании, сообщает издание Spiegel. "Из соображений безопасности в воскресенье в последний момент была отменена поездка в Ирак министра обороны Бориса Писториуса", - пишет издание со ссылкой на министерство обороны. Данное решение было принято по рекомендации Федерального ведомства уголовной полиции ввиду беспорядков у посольства Швеции в иракской столице Багдаде и нападений на датские учреждения по помощи беженцам в провинции Басра. В Берлине не исключили, что беспорядки могут разрастись и на иные западные представительства. "Писториус намеревался в понедельник встретиться с размещенными в Багдаде солдатами бундесвера, также была запланирована встреча с иракским коллегой", - пишет Spiegel. Бундесвер участвует в учебной миссии НАТО по подготовке иракских вооруженных сил к борьбе с террористическими группировками. В пятницу члены экстремистской группировки "Датские патриоты" подожгли копию Корана перед посольством Ирака в датской столице Копенгагене и осквернили государственный флаг республики. Акция транслировалась в соцсетях. В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
https://ria.ru/20230722/koran-1885655319.html
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в мире, багдад (город), ирак, борис писториус, германия
В мире, Багдад (город), Ирак, Борис Писториус, Германия
Министр обороны ФРГ не поедет в Ирак из-за протестов против сжигания Корана

Министр обороны ФРГ Писториус отменил визит в Ирак из-за протестов против сжигания Корана

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус отменил намеченное на сегодняшнее воскресенье посещение Багдада по соображениям безопасности из-за проходящих в Ираке протестов против сожжения Корана в Швеции и Дании, сообщает издание Spiegel.
"Из соображений безопасности в воскресенье в последний момент была отменена поездка в Ирак министра обороны Бориса Писториуса", - пишет издание со ссылкой на министерство обороны.
Данное решение было принято по рекомендации Федерального ведомства уголовной полиции ввиду беспорядков у посольства Швеции в иракской столице Багдаде и нападений на датские учреждения по помощи беженцам в провинции Басра. В Берлине не исключили, что беспорядки могут разрастись и на иные западные представительства.
"Писториус намеревался в понедельник встретиться с размещенными в Багдаде солдатами бундесвера, также была запланирована встреча с иракским коллегой", - пишет Spiegel.
Кадр трансляции Danske Patrioter
У посольства Ирака в Копенгагене прошла акция с сожжением Корана
Вчера, 11:05
Бундесвер участвует в учебной миссии НАТО по подготовке иракских вооруженных сил к борьбе с террористическими группировками.
В пятницу члены экстремистской группировки "Датские патриоты" подожгли копию Корана перед посольством Ирака в датской столице Копенгагене и осквернили государственный флаг республики. Акция транслировалась в соцсетях.
В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста.
МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
Коран - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Правительство Дании осудило акцию сожжения Корана в Копенгагене
Вчера, 16:09
 
В миреБагдад (город)ИракБорис ПисториусГермания
 
 
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