https://ria.ru/20230723/peregovory-1885782549.html

Переговоры Путина и Лукашенко продлятся два дня

Переговоры Путина и Лукашенко продлятся два дня - РИА Новости, 23.07.2023

Переговоры Путина и Лукашенко продлятся два дня

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продлятся два дня, они планируют провести встречу и в понедельник. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T11:51

2023-07-23T11:51

2023-07-23T11:51

политика

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

россия

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СТРЕЛЬНА, 23 июл - РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продлятся два дня, они планируют провести встречу и в понедельник."Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора-два дня провести", - сказал Путин, начиная встречу в Константиновском дворце.

https://ria.ru/20230718/order-1884917193.html

белоруссия

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

политика, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия