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Переговоры Путина и Лукашенко продлятся два дня - РИА Новости, 23.07.2023
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11:51 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/peregovory-1885782549.html
Переговоры Путина и Лукашенко продлятся два дня
Переговоры Путина и Лукашенко продлятся два дня - РИА Новости, 23.07.2023
Переговоры Путина и Лукашенко продлятся два дня
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продлятся два дня, они планируют провести встречу и в понедельник. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:51
2023-07-23T11:51
политика
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
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СТРЕЛЬНА, 23 июл - РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продлятся два дня, они планируют провести встречу и в понедельник."Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора-два дня провести", - сказал Путин, начиная встречу в Константиновском дворце.
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политика, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия
Переговоры Путина и Лукашенко продлятся два дня

Президент Путин сообщил, что переговоры с Лукашенко продлятся два дня

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 23 июл - РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продлятся два дня, они планируют провести встречу и в понедельник.
"Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора-два дня провести", - сказал Путин, начиная встречу в Константиновском дворце.
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