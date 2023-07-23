https://ria.ru/20230723/peregovory-1885782549.html
Переговоры Путина и Лукашенко продлятся два дня
Переговоры Путина и Лукашенко продлятся два дня - РИА Новости, 23.07.2023
Переговоры Путина и Лукашенко продлятся два дня
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продлятся два дня, они планируют провести встречу и в понедельник. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:51
2023-07-23T11:51
2023-07-23T11:51
политика
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
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СТРЕЛЬНА, 23 июл - РИА Новости. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продлятся два дня, они планируют провести встречу и в понедельник."Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора-два дня провести", - сказал Путин, начиная встречу в Константиновском дворце.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия
Переговоры Путина и Лукашенко продлятся два дня
Президент Путин сообщил, что переговоры с Лукашенко продлятся два дня