https://ria.ru/20230723/patriarkh-1885799764.html

Патриарх Кирилл призвал всегда сохранять любовь и терпение в семье

Патриарх Кирилл призвал всегда сохранять любовь и терпение в семье - РИА Новости, 23.07.2023

Патриарх Кирилл призвал всегда сохранять любовь и терпение в семье

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал сохранять любовь и терпение в семье не только в "цветочный период", проявлять заботу и внимание к близким на... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T14:37

2023-07-23T14:37

2023-07-23T16:39

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

религия

религия

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал сохранять любовь и терпение в семье не только в "цветочный период", проявлять заботу и внимание к близким на протяжении всей жизни. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил освящение храма преподобного Андрея Рублева в Раменках и провел в нем Божественную литургию. "Терпение - дар Божий. Для верующего человека важно справиться с собственным "я". Надо уметь во многом ограничивать самого себя для того, чтобы верность и любовь к близким людям, мужьям, женам и детям сохранять не только в "цветочный период", в самом начале совместной жизни, а на протяжении долгих лет. Не может быть так, что кто-то кому-то сначала нравится, а потом разонравился. Ни один подвиг не совершается без терпения и снисхождения. Без них не может близости людей и коллективной солидарности", - рассказал патриарх во время проповеди. По его словам, современный человек быстро привыкает к комфорту, иногда забывая о человеческих чувствах. "Комфорт расслабляет нашу волю, а надо уметь терпеть. В первую очередь необходимо видеть рядом человека, а не себе угождать. "Терпением стяжите души ваши" - сказано в Писании. Снисхождение - это терпение. Несчастливы те, кто нетерпелив. Радуется моя душа наблюдать за счастливой семейной жизнью прихожан, проявивших лучшие свои качества", - сказал предстоятель РПЦ.

https://ria.ru/20230719/defitsit-1885134536.html

https://ria.ru/20230722/rpts-1885715455.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия