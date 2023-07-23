Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл призвал всегда сохранять любовь и терпение в семье - РИА Новости, 23.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:37 23.07.2023 (обновлено: 16:39 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/patriarkh-1885799764.html
Патриарх Кирилл призвал всегда сохранять любовь и терпение в семье
Патриарх Кирилл призвал всегда сохранять любовь и терпение в семье - РИА Новости, 23.07.2023
Патриарх Кирилл призвал всегда сохранять любовь и терпение в семье
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал сохранять любовь и терпение в семье не только в "цветочный период", проявлять заботу и внимание к близким на... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T14:37
2023-07-23T16:39
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
религия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873903172_0:74:2909:1710_1920x0_80_0_0_f9052b5ef2bda097af5c876c403a6306.jpg
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал сохранять любовь и терпение в семье не только в "цветочный период", проявлять заботу и внимание к близким на протяжении всей жизни. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил освящение храма преподобного Андрея Рублева в Раменках и провел в нем Божественную литургию. "Терпение - дар Божий. Для верующего человека важно справиться с собственным "я". Надо уметь во многом ограничивать самого себя для того, чтобы верность и любовь к близким людям, мужьям, женам и детям сохранять не только в "цветочный период", в самом начале совместной жизни, а на протяжении долгих лет. Не может быть так, что кто-то кому-то сначала нравится, а потом разонравился. Ни один подвиг не совершается без терпения и снисхождения. Без них не может близости людей и коллективной солидарности", - рассказал патриарх во время проповеди. По его словам, современный человек быстро привыкает к комфорту, иногда забывая о человеческих чувствах. "Комфорт расслабляет нашу волю, а надо уметь терпеть. В первую очередь необходимо видеть рядом человека, а не себе угождать. "Терпением стяжите души ваши" - сказано в Писании. Снисхождение - это терпение. Несчастливы те, кто нетерпелив. Радуется моя душа наблюдать за счастливой семейной жизнью прихожан, проявивших лучшие свои качества", - сказал предстоятель РПЦ.
https://ria.ru/20230719/defitsit-1885134536.html
https://ria.ru/20230722/rpts-1885715455.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873903172_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_9ef8f196f7f8c11eeeb832c34978d605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Религия, Религия
Патриарх Кирилл призвал всегда сохранять любовь и терпение в семье

Патриарх Кирилл: любовь и терпение в семье нужно сохранять не только в "цветочный период"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал сохранять любовь и терпение в семье не только в "цветочный период", проявлять заботу и внимание к близким на протяжении всей жизни.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье совершил освящение храма преподобного Андрея Рублева в Раменках и провел в нем Божественную литургию.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Патриарх Кирилл рассказал о кадровом дефиците священников в епархиях
19 июля, 17:45
«
"Терпение - дар Божий. Для верующего человека важно справиться с собственным "я". Надо уметь во многом ограничивать самого себя для того, чтобы верность и любовь к близким людям, мужьям, женам и детям сохранять не только в "цветочный период", в самом начале совместной жизни, а на протяжении долгих лет. Не может быть так, что кто-то кому-то сначала нравится, а потом разонравился. Ни один подвиг не совершается без терпения и снисхождения. Без них не может близости людей и коллективной солидарности", - рассказал патриарх во время проповеди.
По его словам, современный человек быстро привыкает к комфорту, иногда забывая о человеческих чувствах.
«
"Комфорт расслабляет нашу волю, а надо уметь терпеть. В первую очередь необходимо видеть рядом человека, а не себе угождать. "Терпением стяжите души ваши" - сказано в Писании. Снисхождение - это терпение. Несчастливы те, кто нетерпелив. Радуется моя душа наблюдать за счастливой семейной жизнью прихожан, проявивших лучшие свои качества", - сказал предстоятель РПЦ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в праздник Казанской иконы Божией Матери в Казанском соборе на Красной площади - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
В РПЦ рассказали о боязни зарубежных друзей открыто ее поддерживать
Вчера, 18:07
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала