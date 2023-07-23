https://ria.ru/20230723/otpusk-1885766161.html

Эксперт рассказала, когда выгоднее всего брать отпуск в следующем году

Эксперт рассказала, когда выгоднее всего брать отпуск в следующем году - РИА Новости, 23.07.2023

Эксперт рассказала, когда выгоднее всего брать отпуск в следующем году

Самые выгодные в России месяцы для отпуска в 2024 году, с точки зрения доходов, это июль, август и октябрь, а вот в оставшиеся месяцы 2023 года пойти отдыхать... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T08:35

2023-07-23T08:35

2023-07-23T08:35

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Самые выгодные в России месяцы для отпуска в 2024 году, с точки зрения доходов, это июль, август и октябрь, а вот в оставшиеся месяцы 2023 года пойти отдыхать выгоднее всего будет в августе, прокомментировала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина. "Для тех, кто планирует отпуск заранее, уже следует задуматься о том, в какой месяц отдыхать в 2024 году... Отпуск лучше планировать на июль или октябрь — в оба этих месяца будет 23 рабочих дня, а значит в доходах сотрудник не потеряет. В августе 22 рабочих дня, поэтому его также можно рассмотреть для отдыха, так как разница между отпускными и зарплатой будет минимальна", - советует Санина. Напротив, в следующем году лучше не планировать отпуск в январе, мае и июне, поскольку в эти месяцы минимальное количество трудовых дней. А значит, каждый рабочий день будет стоить дороже, чем в другие месяцы. А в оставшуюся половину текущего года оптимальнее всего пойти отдыхать в августе. Дело в том, что рабочий день в восьмом месяце года будет стоить дешевле, а значит размер отпускных приблизится к зарплате. При этом не стоит идти в отпуск в октябре, ноябре и декабре, так как там будет меньше рабочих дней, чем в августе. Эксперт объяснила, что понятие выгодного и невыгодного месяца для отдыха существует из-за того, что отпускные рассчитываются не так, как зарплата. "Для того, чтобы понять, сколько отпускных получит сотрудник, нужно разделить зарплату на 29,3 - это число принято для расчётов среднего количества дней в месяце. Далее полученную цифру нужно умножить на количество дней в месяце", - объяснила Санина. "Если количество рабочих дней в месяце меньше обычного, значит размер отпускных будет отличаться от зарплаты в меньшую сторону, и работник потеряет в доходах некоторую сумму", - добавила она. Для увеличения размера отпускных эксперт рекомендует уходить на отдых не с понедельника, а с субботы, если работодатель не против. "Дело в том, что оплата выходных дней не подразумевается при расчёте зарплаты, а вот если работник в отпуске, то оплата за выходные полагается", - заключила Санина.

https://ria.ru/20230615/puteshestviya-1878156050.html

https://ria.ru/20230721/nds-1885513422.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, работа.ру, новости - туризм