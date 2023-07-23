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Программы обучения солдат ВСУ на Западе плохо разработаны, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/obuchenie-1885785140.html
Программы обучения солдат ВСУ на Западе плохо разработаны, пишут СМИ
Программы обучения солдат ВСУ на Западе плохо разработаны, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2023
Программы обучения солдат ВСУ на Западе плохо разработаны, пишут СМИ
Программы подготовки украинских военных на Западе плохо разработаны и медленно внедряются, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T12:16
2023-07-23T12:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Программы подготовки украинских военных на Западе плохо разработаны и медленно внедряются, сообщает газета Guardian. По данным издания, Киев заявил западным партнерам, что для успешных наступательных операций ему потребуются артиллерия, системы ПВО и обучение подразделений. Как утверждает газета, Запад предоставил Украине достаточно артиллерии, однако решения об обучении персонала принимались медленно, при этом партнеры Киева предпочитали работать с солдатами индивидуально, не уделяя должного внимания слаживанию подразделений. Отмечается, что западные страны перешли к подготовке украинских подразделений после того, как Киев получил западные танки и БМП. Однако, хотя требования для обучения были определены в сентябре 2022 года, решение начать его было принято только в январе и на данный момент лишь отчасти реализовано. "Другая проблема состоит в том, что предоставляемая подготовка плохо разработана", - говорится в сообщении газеты. Издание указывает, что подразделения ВСУ, опасаясь российских атак, обучаются на европейских полигонах, однако в Европе им не позволяют использовать оборудование, которое применяется на поле боя. "Они не могут управлять своими БПЛА из-за нормативных ограничений и использовать собственное программное обеспечение управления огнем, поскольку оно не сертифицировано НАТО", - пишет газета. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230723/zapad-1885776361.html
https://ria.ru/20230720/naemnik-1885334316.html
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вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Программы обучения солдат ВСУ на Западе плохо разработаны, пишут СМИ

Guardian: программы обучения солдат ВСУ на Западе плохо разработаны и медленно внедряются

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Программы подготовки украинских военных на Западе плохо разработаны и медленно внедряются, сообщает газета Guardian.
По данным издания, Киев заявил западным партнерам, что для успешных наступательных операций ему потребуются артиллерия, системы ПВО и обучение подразделений. Как утверждает газета, Запад предоставил Украине достаточно артиллерии, однако решения об обучении персонала принимались медленно, при этом партнеры Киева предпочитали работать с солдатами индивидуально, не уделяя должного внимания слаживанию подразделений.
Отмечается, что западные страны перешли к подготовке украинских подразделений после того, как Киев получил западные танки и БМП. Однако, хотя требования для обучения были определены в сентябре 2022 года, решение начать его было принято только в январе и на данный момент лишь отчасти реализовано.
"Другая проблема состоит в том, что предоставляемая подготовка плохо разработана", - говорится в сообщении газеты. Издание указывает, что подразделения ВСУ, опасаясь российских атак, обучаются на европейских полигонах, однако в Европе им не позволяют использовать оборудование, которое применяется на поле боя.
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"Они не могут управлять своими БПЛА из-за нормативных ограничений и использовать собственное программное обеспечение управления огнем, поскольку оно не сертифицировано НАТО", - пишет газета.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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