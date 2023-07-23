Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 20 натовских снарядов
Донецк после обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров... 17.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 17.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.
Кроме того, в 17.05, 17.20 и 17.35 мск ведомство зафиксировало обстрелы Макеевки, украинские войска выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.