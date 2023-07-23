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ВСУ обстреляли Ясиноватский район, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 23.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/obstrel-1885819355.html
ВСУ обстреляли Ясиноватский район, Горловку и Макеевку
ВСУ обстреляли Ясиноватский район, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 23.07.2023
ВСУ обстреляли Ясиноватский район, Горловку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район, Горловку и Макеевку, выпустив 19 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T17:27
2023-07-23T17:27
специальная военная операция на украине
горловка
макеевка
донецкая народная республика
нато
стирол
сцкк
безопасность
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватский район, Горловку и Макеевку, выпустив 19 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров... 15.50 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра...16.05 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 16:45 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 16.55 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка подверглась обстрелам в 19.15, по ней выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров и в 21.40, когда по ней выпустили еще три снаряда того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230723/strategiya-1885791436.html
https://ria.ru/20230722/pvo-1885732804.html
горловка
макеевка
донецкая народная республика
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горловка, макеевка, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол, СЦКК, Безопасность
ВСУ обстреляли Ясиноватский район, Горловку и Макеевку

ВСУ выпустили 19 снарядов по Ясиноватскому району, Горловке и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватский район, Горловку и Макеевку, выпустив 19 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров... 15.50 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра...16.05 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 16:45 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 16.55 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
"Не остановятся". Украине сообщили плохие новости о стратегии России
13:07
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Макеевка подверглась обстрелам в 19.15, по ней выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров и в 21.40, когда по ней выпустили еще три снаряда того же калибра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
ПВО Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСтиролСЦККБезопасность
 
 
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