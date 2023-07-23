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Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.07.2023
Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 56 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 175 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T00:28
2023-07-23T00:28
2023-07-23T00:28
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
донецкая народная республика
макеевка
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 56 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 175 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 56-ти фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 175-ти единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Михайловка, Ясноватский район, Донецк, Макеевка и Луганское. По данным представительства, в Кировском районе Донецка погибла одна женщина, также ранения различной степени тяжести получили трое мирных жителей в Донецке и Макеевке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 38 обстрелов.
https://ria.ru/20230722/obstrel-1885689921.html
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донецк, сцкк, донецкая народная республика, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Макеевка
Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки выпустили по ДНР 175 единиц боеприпасов