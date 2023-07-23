https://ria.ru/20230723/obrushenie-1885818485.html
Примерно 12 человек погибли при обрушении здания в Камеруне, сообщили СМИ
Примерно 12 человек погибли при обрушении здания в Камеруне, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.07.2023
Примерно 12 человек погибли при обрушении здания в Камеруне, сообщили СМИ
Как минимум 12 человек погибли при обрушении здания на западе Камеруна, пять находятся в критическом состоянии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T17:22
2023-07-23T17:22
2023-07-23T17:22
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Как минимум 12 человек погибли при обрушении здания на западе Камеруна, пять находятся в критическом состоянии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарных и местные власти. Как сообщил агентству высокопоставленный сотрудник пожарной службы, четырехэтажный дом обвалился на другой жилой дом ночью в городе Дуала. В настоящий момент поисково-спасательные службы продолжают искать вышивших.
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в мире, камерун, дуала
Примерно 12 человек погибли при обрушении здания в Камеруне, сообщили СМИ
АФП: как минимум 12 человек погибли при обрушении здания на западе Камеруна