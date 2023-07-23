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Примерно 12 человек погибли при обрушении здания в Камеруне, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.07.2023
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17:22 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/obrushenie-1885818485.html
Примерно 12 человек погибли при обрушении здания в Камеруне, сообщили СМИ
Примерно 12 человек погибли при обрушении здания в Камеруне, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.07.2023
Примерно 12 человек погибли при обрушении здания в Камеруне, сообщили СМИ
Как минимум 12 человек погибли при обрушении здания на западе Камеруна, пять находятся в критическом состоянии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T17:22
2023-07-23T17:22
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Как минимум 12 человек погибли при обрушении здания на западе Камеруна, пять находятся в критическом состоянии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарных и местные власти. Как сообщил агентству высокопоставленный сотрудник пожарной службы, четырехэтажный дом обвалился на другой жилой дом ночью в городе Дуала. В настоящий момент поисково-спасательные службы продолжают искать вышивших.
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в мире, камерун, дуала
В мире, Камерун, Дуала
Примерно 12 человек погибли при обрушении здания в Камеруне, сообщили СМИ

АФП: как минимум 12 человек погибли при обрушении здания на западе Камеруна

© AP Photo / Joel KouamМашина скорой помощи в Камеруне
Машина скорой помощи в Камеруне - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Joel Kouam
Машина скорой помощи в Камеруне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Как минимум 12 человек погибли при обрушении здания на западе Камеруна, пять находятся в критическом состоянии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на пожарных и местные власти.
Как сообщил агентству высокопоставленный сотрудник пожарной службы, четырехэтажный дом обвалился на другой жилой дом ночью в городе Дуала.
В настоящий момент поисково-спасательные службы продолжают искать вышивших.
На месте обрушения стены в здании на Ботанической улице. Кадр видео
На севере Москвы стена здания обрушилась на рабочего в ходе ремонтных работ
21 июля, 19:20
 
В миреКамерунДуала
 
 
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