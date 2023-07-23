https://ria.ru/20230723/netanyakhu-1885815215.html
Нетаньяху рассказал о своем самочувствии после операции
Нетаньяху рассказал о своем самочувствии после операции - РИА Новости, 23.07.2023
Нетаньяху рассказал о своем самочувствии после операции
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил об отличном самочувствии после установки кардиостимулятора, добавив, что завтра планирует быть в... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T16:51
2023-07-23T16:51
2023-07-23T16:51
израиль
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тель-авив
биньямин нетаньяху
кнессет израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил об отличном самочувствии после установки кардиостимулятора, добавив, что завтра планирует быть в парламенте (Кнессете), где продолжается обсуждение спорного законопроекта судебной реформы. "Я чувствую себя отлично. Завтра утром я присоединюсь к своим коллегам - депутатам Кнессета", - заявил премьер в видеообращении из больницы. В ночь на воскресенье Нетаньяху перенес операцию по установке кардиостимулятора в больнице "Шеба" в пригороде Тель-Авива. По сообщению радиостанции Kan, операция прошла успешно и без осложнений. Премьер остается под наблюдением специалистов. Дата его выписки пока объявлена не была.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, кнессет израиля
Израиль, В мире, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Кнессет Израиля
Нетаньяху рассказал о своем самочувствии после операции
Нетаньяху заявил об отличном самочувствии после операции, планирует завтра быть в Кнессете