https://ria.ru/20230723/netanyakhu-1885815215.html

Нетаньяху рассказал о своем самочувствии после операции

Нетаньяху рассказал о своем самочувствии после операции - РИА Новости, 23.07.2023

Нетаньяху рассказал о своем самочувствии после операции

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил об отличном самочувствии после установки кардиостимулятора, добавив, что завтра планирует быть в... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T16:51

2023-07-23T16:51

2023-07-23T16:51

израиль

в мире

тель-авив

биньямин нетаньяху

кнессет израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил об отличном самочувствии после установки кардиостимулятора, добавив, что завтра планирует быть в парламенте (Кнессете), где продолжается обсуждение спорного законопроекта судебной реформы. "Я чувствую себя отлично. Завтра утром я присоединюсь к своим коллегам - депутатам Кнессета", - заявил премьер в видеообращении из больницы. В ночь на воскресенье Нетаньяху перенес операцию по установке кардиостимулятора в больнице "Шеба" в пригороде Тель-Авива. По сообщению радиостанции Kan, операция прошла успешно и без осложнений. Премьер остается под наблюдением специалистов. Дата его выписки пока объявлена не была.

https://ria.ru/20230723/netanyakhu-1885756437.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

израиль, в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, кнессет израиля