https://ria.ru/20230723/nepogoda-1885799354.html
В Италии еще 14 человек пострадали в результате грозы с градом
В Италии еще 14 человек пострадали в результате грозы с градом - РИА Новости, 23.07.2023
В Италии еще 14 человек пострадали в результате грозы с градом
Четырнадцать человек пострадали на севере Италии в провинции Равенна в результате грозы с градом, которая обрушилась на регион накануне, сообщает газета il... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T14:32
2023-07-23T14:32
2023-07-23T14:32
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ломбардия
погода
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РИМ, 23 июл - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали на севере Италии в провинции Равенна в результате грозы с градом, которая обрушилась на регион накануне, сообщает газета il Messaggero. Двое пострадавших получили травмы из-за падения дерева на машину, они доставлены в больницы. Бури с ветром, ливнями и градом пришли в области Ломбардия и Эмилия-Романья, вызвав перебои с автомобильным движением и приведя к серьёзному ущербу для сельского хозяйства этих регионов. Аграрная ассоциация Coldiretti сообщила о 46 эпизодах с выпадением града, размер которого достигал мяча для настольного тенниса. В воскресенье пожарные Эмилии-Романьи занимаются расчисткой дорог от упавших деревьев. В целях предосторожности прекращено железнодорожное движение на одном из участков в районе Равенны. Волна непогоды с бурями и градом обрушилась на север Италии после периода аномальной жары. В среду циклон накрыл область Венето, где в результате града и падения осколков разбитых стекол пострадали до 110 человек. Пока на северо-востоке Италии граждане подсчитывают ущерб от ливней и града, жители центральных и южных областей страны продолжают изнывать от аномальной жары, которую принес на Апеннины из Африки антициклон "Харон". На этой неделе на островах Сицилия и Сардиния воздух почти повсеместно прогрелся до 45 градусов, однако были зафиксированы пики зноя вплоть до 46,7 градусов.
https://ria.ru/20230722/burya-1885700663.html
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в мире, италия, равенна, ломбардия, погода
В мире, Италия, Равенна, Ломбардия, Погода
В Италии еще 14 человек пострадали в результате грозы с градом
В итальянской провинции Равенна еще 14 человек пострадали в результате грозы с градом