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СМИ сообщили о жертвах в результате наводнений в Афганистане - РИА Новости, 23.07.2023
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15:00 23.07.2023
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СМИ сообщили о жертвах в результате наводнений в Афганистане
СМИ сообщили о жертвах в результате наводнений в Афганистане - РИА Новости, 23.07.2023
СМИ сообщили о жертвах в результате наводнений в Афганистане
По меньшей мере 31 человек погиб, еще 74 пострадали в результате наводнений в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T15:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. По меньшей мере 31 человек погиб, еще 74 пострадали в результате наводнений в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря государственного министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий в правительстве талибов* Шафиуллу Рахими. "По меньшей мере 31 человек погиб, 74 получили ранения и еще 41 пропал без вести в результате наводнений за последние 72 часа", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на Рахими. Пресс-секретарь государственного министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий добавил, что погибло 250 голов скота.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, афганистан, оон
В мире, Афганистан, ООН
СМИ сообщили о жертвах в результате наводнений в Афганистане

Tolo News: в Афганистане в результате наводнений 31 человек погиб, еще 74 пострадали

© AFP 2023 / MOHAMMAD FAISAL NAWEEDПоследствия наводнения в провинции Газни, Афганистан
Последствия наводнения в провинции Газни, Афганистан - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AFP 2023 / MOHAMMAD FAISAL NAWEED
Последствия наводнения в провинции Газни, Афганистан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. По меньшей мере 31 человек погиб, еще 74 пострадали в результате наводнений в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря государственного министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий в правительстве талибов* Шафиуллу Рахими.
«
"По меньшей мере 31 человек погиб, 74 получили ранения и еще 41 пропал без вести в результате наводнений за последние 72 часа", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на Рахими.
Пресс-секретарь государственного министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий добавил, что погибло 250 голов скота.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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