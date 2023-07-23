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СМИ сообщили о жертвах в результате наводнений в Афганистане
СМИ сообщили о жертвах в результате наводнений в Афганистане - РИА Новости, 23.07.2023
СМИ сообщили о жертвах в результате наводнений в Афганистане
По меньшей мере 31 человек погиб, еще 74 пострадали в результате наводнений в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T15:00
2023-07-23T15:00
2023-07-23T15:00
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. По меньшей мере 31 человек погиб, еще 74 пострадали в результате наводнений в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря государственного министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий в правительстве талибов* Шафиуллу Рахими. "По меньшей мере 31 человек погиб, 74 получили ранения и еще 41 пропал без вести в результате наводнений за последние 72 часа", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на Рахими. Пресс-секретарь государственного министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий добавил, что погибло 250 голов скота.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, афганистан, оон
СМИ сообщили о жертвах в результате наводнений в Афганистане
Tolo News: в Афганистане в результате наводнений 31 человек погиб, еще 74 пострадали