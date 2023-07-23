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Заседание совета Украина — НАТО состоится 26 июля - РИА Новости, 23.07.2023
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16:42 23.07.2023 (обновлено: 16:46 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/nato-1885814489.html
Заседание совета Украина — НАТО состоится 26 июля
Заседание совета Украина — НАТО состоится 26 июля - РИА Новости, 23.07.2023
Заседание совета Украина — НАТО состоится 26 июля
Заседание совета Украина - НАТО по ситуации в Черном море пройдет в среду, 26 июля, на уровне постоянных представителей, сообщила глава пресс-службы альянса... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T16:42
2023-07-23T16:46
в мире
украина
россия
черное море
оана лунгеску
йенс столтенберг
владимир путин
нато
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БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Заседание совета Украина - НАТО по ситуации в Черном море пройдет в среду, 26 июля, на уровне постоянных представителей, сообщила глава пресс-службы альянса Оана Лунгеску, ее слова приводит бельгийский телеканал RTBF.&quot;Цель встречи - провести консультации по последним событиям, а также обсудить доставку украинских зерновых через Черное море&quot;, - заявила Лунгеску.В субботу Владимир Зеленский заявил, что призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга созвать совет Украина - НАТО по ситуации в Черном море и зерновому коридору. Он также сообщил, что обсудил со Столтенбергом ситуацию в Черном море, шаги по разблокированию зернового коридора и действия по интеграции Украины в НАТО. Действие зерновой сделки по доставке продовольствия морским путем прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как ранее сообщало агентство Блумберг, ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверены, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
https://ria.ru/20230723/zasedanie-1885755298.html
https://ria.ru/20230722/alternativa-1885706284.html
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в мире, украина, россия, черное море, оана лунгеску, йенс столтенберг, владимир путин, нато, оон, зерновая сделка
В мире, Украина, Россия, Черное море, Оана Лунгеску, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО, ООН, Зерновая сделка
Заседание совета Украина — НАТО состоится 26 июля

Заседание совета Украина - НАТО по ситуации в Черном море пройдет 26 июля на уровне послов

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Заседание совета Украина - НАТО по ситуации в Черном море пройдет в среду, 26 июля, на уровне постоянных представителей, сообщила глава пресс-службы альянса Оана Лунгеску, ее слова приводит бельгийский телеканал RTBF.
«

"Цель встречи - провести консультации по последним событиям, а также обсудить доставку украинских зерновых через Черное море", - заявила Лунгеску.

Кузнечик на колосе пшеницы на поле в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Зеленский анонсировал заседание совета Украина — НАТО по зерновой сделке
01:27
В субботу Владимир Зеленский заявил, что призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга созвать совет Украина - НАТО по ситуации в Черном море и зерновому коридору. Он также сообщил, что обсудил со Столтенбергом ситуацию в Черном море, шаги по разблокированию зернового коридора и действия по интеграции Украины в НАТО.
Действие зерновой сделки по доставке продовольствия морским путем прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Как ранее сообщало агентство Блумберг, ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверены, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
Алексей Мартынов, директор Института новейших государств - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
США вряд ли удастся найти альтернативы зерновой сделке, считает эксперт
Вчера, 17:12
 
В миреУкраинаРоссияЧерное мореОана ЛунгескуЙенс СтолтенбергВладимир ПутинНАТОООНЗерновая сделка
 
 
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