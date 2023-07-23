https://ria.ru/20230723/nato-1885814489.html

Заседание совета Украина — НАТО состоится 26 июля

Заседание совета Украина — НАТО состоится 26 июля - РИА Новости, 23.07.2023

Заседание совета Украина — НАТО состоится 26 июля

Заседание совета Украина - НАТО по ситуации в Черном море пройдет в среду, 26 июля, на уровне постоянных представителей, сообщила глава пресс-службы альянса... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T16:42

2023-07-23T16:42

2023-07-23T16:46

в мире

украина

россия

черное море

оана лунгеску

йенс столтенберг

владимир путин

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207930_0:0:2579:1451_1920x0_80_0_0_c4d574e480594d6305eb0378226ab0f8.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Заседание совета Украина - НАТО по ситуации в Черном море пройдет в среду, 26 июля, на уровне постоянных представителей, сообщила глава пресс-службы альянса Оана Лунгеску, ее слова приводит бельгийский телеканал RTBF."Цель встречи - провести консультации по последним событиям, а также обсудить доставку украинских зерновых через Черное море", - заявила Лунгеску.В субботу Владимир Зеленский заявил, что призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга созвать совет Украина - НАТО по ситуации в Черном море и зерновому коридору. Он также сообщил, что обсудил со Столтенбергом ситуацию в Черном море, шаги по разблокированию зернового коридора и действия по интеграции Украины в НАТО. Действие зерновой сделки по доставке продовольствия морским путем прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как ранее сообщало агентство Блумберг, ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверены, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.

https://ria.ru/20230723/zasedanie-1885755298.html

https://ria.ru/20230722/alternativa-1885706284.html

украина

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, черное море, оана лунгеску, йенс столтенберг, владимир путин, нато, оон, зерновая сделка