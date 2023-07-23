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Путин призвал распространять информацию о боевых действиях в зоне СВО - РИА Новости, 23.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/naemniki-1885788596.html
Путин призвал распространять информацию о боевых действиях в зоне СВО
Путин призвал распространять информацию о боевых действиях в зоне СВО - РИА Новости, 23.07.2023
Путин призвал распространять информацию о боевых действиях в зоне СВО
Общественность тех стран, чьи правительства отправляют людей в зону боевых действий, должна знать о том, что происходит в зоне СВО, и Россия будет доводить это... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T12:36
2023-07-23T12:36
специальная военная операция на украине
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
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СТРЕЛЬНА, 23 июл - РИА Новости. Общественность тех стран, чьи правительства отправляют людей в зону боевых действий, должна знать о том, что происходит в зоне СВО, и Россия будет доводить это до людей, чтобы они давали оценку действиям своих правительств, заявил президент России Владимир Путин. "Во всяком случае, общественность стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий, общественность этих стран тоже должна знать о том, что там происходит. И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20230723/tekhnika-1885785292.html
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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
Путин призвал распространять информацию о боевых действиях в зоне СВО

Путин: жители стран, чьи власти отправляют людей на Украину, должны знать о происходящем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
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СТРЕЛЬНА, 23 июл - РИА Новости. Общественность тех стран, чьи правительства отправляют людей в зону боевых действий, должна знать о том, что происходит в зоне СВО, и Россия будет доводить это до людей, чтобы они давали оценку действиям своих правительств, заявил президент России Владимир Путин.
"Во всяком случае, общественность стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий, общественность этих стран тоже должна знать о том, что там происходит. И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссия
 
 
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