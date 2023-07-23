https://ria.ru/20230723/naemniki-1885788596.html

Путин призвал распространять информацию о боевых действиях в зоне СВО

Путин призвал распространять информацию о боевых действиях в зоне СВО - РИА Новости, 23.07.2023

Путин призвал распространять информацию о боевых действиях в зоне СВО

Общественность тех стран, чьи правительства отправляют людей в зону боевых действий, должна знать о том, что происходит в зоне СВО, и Россия будет доводить это... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T12:36

2023-07-23T12:36

2023-07-23T12:36

специальная военная операция на украине

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

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СТРЕЛЬНА, 23 июл - РИА Новости. Общественность тех стран, чьи правительства отправляют людей в зону боевых действий, должна знать о том, что происходит в зоне СВО, и Россия будет доводить это до людей, чтобы они давали оценку действиям своих правительств, заявил президент России Владимир Путин. "Во всяком случае, общественность стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий, общественность этих стран тоже должна знать о том, что там происходит. И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20230723/tekhnika-1885785292.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия