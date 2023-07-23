https://ria.ru/20230723/naemniki-1885788596.html
Путин призвал распространять информацию о боевых действиях в зоне СВО
Путин призвал распространять информацию о боевых действиях в зоне СВО - РИА Новости, 23.07.2023
Путин призвал распространять информацию о боевых действиях в зоне СВО
Общественность тех стран, чьи правительства отправляют людей в зону боевых действий, должна знать о том, что происходит в зоне СВО, и Россия будет доводить это... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T12:36
2023-07-23T12:36
2023-07-23T12:36
специальная военная операция на украине
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
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СТРЕЛЬНА, 23 июл - РИА Новости. Общественность тех стран, чьи правительства отправляют людей в зону боевых действий, должна знать о том, что происходит в зоне СВО, и Россия будет доводить это до людей, чтобы они давали оценку действиям своих правительств, заявил президент России Владимир Путин. "Во всяком случае, общественность стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий, общественность этих стран тоже должна знать о том, что там происходит. И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20230723/tekhnika-1885785292.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
Путин призвал распространять информацию о боевых действиях в зоне СВО
Путин: жители стран, чьи власти отправляют людей на Украину, должны знать о происходящем
СТРЕЛЬНА, 23 июл - РИА Новости. Общественность тех стран, чьи правительства отправляют людей в зону боевых действий, должна знать о том, что происходит в зоне СВО, и Россия будет доводить это до людей, чтобы они давали оценку действиям своих правительств, заявил президент России Владимир Путин.
"Во всяком случае, общественность стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий, общественность этих стран тоже должна знать о том, что там происходит. И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин и Лукашенко в Санкт-Петербурге обсудили ситуацию на Украине