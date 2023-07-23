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Мавзолеи в мире: от трагедии Пирогова на Украине до величия Кимов в КНДР - РИА Новости, 23.07.2023
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Культура
 
08:00 23.07.2023 (обновлено: 08:06 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/kultura-1885334264.html
Мавзолеи в мире: от трагедии Пирогова на Украине до величия Кимов в КНДР
Мавзолеи в мире: от трагедии Пирогова на Украине до величия Кимов в КНДР - РИА Новости, 23.07.2023
Мавзолеи в мире: от трагедии Пирогова на Украине до величия Кимов в КНДР
Мавзолей Ленина — один самых известных в мире: на забальзамированное тело вождя революции приезжают посмотреть миллионы туристов. Однако это не единственное... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T08:00
2023-07-23T08:06
культура
украина
хо ши мин
мао цзэдун
ким чен ир
ким ир сен
мавзолей ленина
россия
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Мавзолей Ленина — один самых известных в мире: на забальзамированное тело вождя революции приезжают посмотреть миллионы туристов. Однако это не единственное подобное сооружение. История знаменитых усыпальниц — в материале РИА Новости.Усыпальница Пирогова в Виннице: печальная судьба первого российского мавзолеяСоздатель полевой хирургии, выдающийся врач Николай Пирогов умер в 1881 году в селе Вишня под Винницей (Российская империя). Тело забальзамировали (процедура длилась четыре часа) и выставили в стеклянном саркофаге в усыпальнице в его имении. Позже там возвели храм, который местные называли мавзолеем. Первое мародерство случилось в конце 1920-х — воры украли именную шпагу и нательный крест Пирогова. Злоумышленники нарушили герметичность стеклянного саркофага, и тело стало разрушаться. Ситуацию спасли специалисты из Москвы, которые бальзамировали Ленина, — хотя останки врача консервировали по другому рецепту, изобретенному самим хирургом.В течение советского периода истории Украины и нескольких лет ее независимости за телом Пирогова следили ученые из московской лаборатории. Но после 2014-го киевские власти запретили им допуск в мавзолей.Ходили слухи, что с Москвой все же готовы договориться о ребальзамировании, однако дальше слов дело не пошло.Сегодня о судьбе "первого российского мавзолея" ничего не известно. Впрочем, и до спецоперации Киев не выделял достаточно средств на поддержание храма с усыпальницей.Мавзолей Котовского на Украине: тело в землю, здание — на сносВероятно, усыпальницу Пирогова ждет та же участь, что и мавзолей революционера Григория Котовского в Подольске Одесской области.Герой Гражданской войны умер в 1925-м, его тело забальзамировали московские специалисты.В Великую Отечественную усыпальницу разрушили румынские оккупанты, над останками Котовского надругались и сбросили в траншею вместе с трупами расстрелянных. Но работники местного депо перезахоронили убитых, а тело революционера сохранили в простом мешке.В 1965-м мавзолей восстановили, правда, в уменьшенном виде. Останки Котовского положили в цинковый гроб с окошечком. Доступ к нему был открытым.В 2016-м местные украинские власти решили снести усыпальницу, а тело захоронить. Однако по законам страны это невозможно — у революционера есть родственники, которые должны дать разрешение. Все они живут в России.Мавзолей Димитрова в Болгарии: закопать вождяГеоргий Димитров — революционер и глава коммунистической "Шестнадцатой республики" СССР. Его называли болгарским Лениным. После смерти в 1949-м его тело забальзамировали и поместили в мавзолей.Здание с колоннами стояло на площади болгарского князя Александра I в Софии.После падения социалистического режима коммунистическая партия (якобы по инициативе родственников Димитрова) решила перезахоронить революционера. Его кремировали, прах теперь покоится на столичном центральном кладбище в могиле матери вождя.Мавзолей снесли в 1999-м. Усыпальницу удалось взорвать только с пятой попытки.Ленин, Кимы, Мао и Ши Мин: нетленные тела — нерушимые мавзолеиНе все истории мавзолеев — такие печальные. В России периодически говорят о захоронении тела вождя революции, но о сносе архитектурного шедевра Щусева речи не идет.В Ханое с 1975 года существует целый музейный мемориал, посвященный первому президенту независимого Вьетнама Хо Ши Мину. В комплекс входит и мавзолей. Посещать его разрешено.Кстати, специалисты из азиатского государства за несколько лет до кончины лидера приезжали в Москву для обучения процедуре бальзамирования. Сам же Хо Ши Мин хотел, чтобы его кремировали, а прах развеяли над страной.В мемориал также входят дом первого президента и музей.В Китае есть мавзолей Мао Цзэдуна. Возводили его полтора года — с ноября 1976-го по май 1977-го, а для посещения открыли в 1979-м. В здании десять комнат, посвященных лидеру КНР.В Северной Корее забальзамировали тела Ким Ир Сена и его сына Ким Чен Ира. Останки лидеров поместили в здание, которое было резиденцией первого руководителя КНДР.Усыпальница называется "Кымсусанский дворец Солнца". В смежных комнатах — музей с личными вещами руководителей КНДР. Иностранцы могут посещать мавзолей, но только в составе специальных туристических групп.
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украина, хо ши мин, мао цзэдун, ким чен ир, ким ир сен, мавзолей ленина, россия, кндр (северная корея), китай, вьетнам
Культура, Украина, Хо Ши Мин, Мао Цзэдун, Ким Чен Ир, Ким Ир Сен, Мавзолей Ленина, Россия, КНДР (Северная Корея), Китай, Вьетнам

Мавзолеи в мире: от трагедии Пирогова на Украине до величия Кимов в КНДР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМакет второго Мавзолея В. И. Ленина по проекту архитектора А. В. Щусева (1924 год) на выставке "ДК СССР" в Центральном выставочном зале "Манеж", приуроченной к 100-летию со дня образования СССР
Макет второго Мавзолея В. И. Ленина по проекту архитектора А. В. Щусева (1924 год) на выставке ДК СССР в Центральном выставочном зале Манеж, приуроченной к 100-летию со дня образования СССР - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Мавзолей Ленина — один самых известных в мире: на забальзамированное тело вождя революции приезжают посмотреть миллионы туристов. Однако это не единственное подобное сооружение. История знаменитых усыпальниц — в материале РИА Новости.

Усыпальница Пирогова в Виннице: печальная судьба первого российского мавзолея

Создатель полевой хирургии, выдающийся врач Николай Пирогов умер в 1881 году в селе Вишня под Винницей (Российская империя). Тело забальзамировали (процедура длилась четыре часа) и выставили в стеклянном саркофаге в усыпальнице в его имении. Позже там возвели храм, который местные называли мавзолеем.
© РИА Новости / Свет | Перейти в медиабанкЦерковь-усыпальница в Музее-усадьбе Николая Ивановича Пирогова под Винницей
Церковь-усыпальница в Музее-усадьбе Николая Ивановича Пирогова под Винницей - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Свет
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Церковь-усыпальница в Музее-усадьбе Николая Ивановича Пирогова под Винницей
Первое мародерство случилось в конце 1920-х — воры украли именную шпагу и нательный крест Пирогова. Злоумышленники нарушили герметичность стеклянного саркофага, и тело стало разрушаться. Ситуацию спасли специалисты из Москвы, которые бальзамировали Ленина, — хотя останки врача консервировали по другому рецепту, изобретенному самим хирургом.
CC BY-SA 4.0 / Igor Lugovskiy / Гроб с телом Николая Ивановича Пирогова в некрополе
Гроб с телом Николая Ивановича Пирогова в некрополе - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Igor Lugovskiy /
Гроб с телом Николая Ивановича Пирогова в некрополе
В течение советского периода истории Украины и нескольких лет ее независимости за телом Пирогова следили ученые из московской лаборатории. Но после 2014-го киевские власти запретили им допуск в мавзолей.
Ходили слухи, что с Москвой все же готовы договориться о ребальзамировании, однако дальше слов дело не пошло.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкХирург Николай Иванович Пирогов
Хирург Николай Иванович Пирогов - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Хирург Николай Иванович Пирогов
Сегодня о судьбе "первого российского мавзолея" ничего не известно. Впрочем, и до спецоперации Киев не выделял достаточно средств на поддержание храма с усыпальницей.

Мавзолей Котовского на Украине: тело в землю, здание — на снос

Вероятно, усыпальницу Пирогова ждет та же участь, что и мавзолей революционера Григория Котовского в Подольске Одесской области.
Герой Гражданской войны умер в 1925-м, его тело забальзамировали московские специалисты.
© Фото : Public domain/Yu-RockМавзолей Котовского
Мавзолей Котовского - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : Public domain/Yu-Rock
Мавзолей Котовского
В Великую Отечественную усыпальницу разрушили румынские оккупанты, над останками Котовского надругались и сбросили в траншею вместе с трупами расстрелянных. Но работники местного депо перезахоронили убитых, а тело революционера сохранили в простом мешке.
В 1965-м мавзолей восстановили, правда, в уменьшенном виде. Останки Котовского положили в цинковый гроб с окошечком. Доступ к нему был открытым.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКотовский Григорий Иванович
Котовский Григорий Иванович - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости
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Котовский Григорий Иванович
В 2016-м местные украинские власти решили снести усыпальницу, а тело захоронить. Однако по законам страны это невозможно — у революционера есть родственники, которые должны дать разрешение. Все они живут в России.

Мавзолей Димитрова в Болгарии: закопать вождя

Георгий Димитров — революционер и глава коммунистической "Шестнадцатой республики" СССР. Его называли болгарским Лениным. После смерти в 1949-м его тело забальзамировали и поместили в мавзолей.
Здание с колоннами стояло на площади болгарского князя Александра I в Софии.
© Фото : Public domainНовопостроенный мавзолей с гробом Димитрова. Июль 1949 года
Новопостроенный мавзолей с гробом Димитрова. Июль 1949 - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : Public domain
Новопостроенный мавзолей с гробом Димитрова. Июль 1949 года
После падения социалистического режима коммунистическая партия (якобы по инициативе родственников Димитрова) решила перезахоронить революционера. Его кремировали, прах теперь покоится на столичном центральном кладбище в могиле матери вождя.
Мавзолей снесли в 1999-м. Усыпальницу удалось взорвать только с пятой попытки.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМавзолей Генерального секретаря ЦК Болгарской коммунистической партии Георгия Димитрова в Софии
Мавзолей Генерального секретаря ЦК Болгарской коммунистической партии Георгия Димитрова в Софии - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости
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Мавзолей Генерального секретаря ЦК Болгарской коммунистической партии Георгия Димитрова в Софии

Ленин, Кимы, Мао и Ши Мин: нетленные тела — нерушимые мавзолеи

Не все истории мавзолеев — такие печальные. В России периодически говорят о захоронении тела вождя революции, но о сносе архитектурного шедевра Щусева речи не идет.
© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанк

Гроб с телом В. И. Ленина был установлен в траурном зале мавзолея 27 января 1924 года

Гроб с телом В.И.Ленина был установлен в траурном зале Мавзолея 27 января 1924 года

Гроб с телом В. И. Ленина был установлен в траурном зале мавзолея 27 января 1924 года

© РИА Новости / Олег Ласточкин
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© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанк

Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве

Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве

Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов
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2 из 2

Гроб с телом В. И. Ленина был установлен в траурном зале мавзолея 27 января 1924 года

© РИА Новости / Олег Ласточкин
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1 из 2

Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
2 из 2
В Ханое с 1975 года существует целый музейный мемориал, посвященный первому президенту независимого Вьетнама Хо Ши Мину. В комплекс входит и мавзолей. Посещать его разрешено.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМавзолей Хо Ши Мина в Ханое
Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое
Кстати, специалисты из азиатского государства за несколько лет до кончины лидера приезжали в Москву для обучения процедуре бальзамирования. Сам же Хо Ши Мин хотел, чтобы его кремировали, а прах развеяли над страной.
© AFP 2023Тело президента Северного Вьетнама Хо Ши Мина
Тело президента Северного Вьетнама Хо Ши Мина - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© AFP 2023
Тело президента Северного Вьетнама Хо Ши Мина
В мемориал также входят дом первого президента и музей.
В Китае есть мавзолей Мао Цзэдуна. Возводили его полтора года — с ноября 1976-го по май 1977-го, а для посещения открыли в 1979-м. В здании десять комнат, посвященных лидеру КНР.
© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанк

Мавзолей Мао Цзэдуна (Дом памяти Мао Цзэдуна) на площади Небесного спокойствия (Тяньаньмэнь) в Пекине

Мавзолей Мао Цзэдуна (Дом памяти Мао Цзэдуна) на площади Небесного спокойствия (Тяньаньмэнь) в Пекине

Мавзолей Мао Цзэдуна (Дом памяти Мао Цзэдуна) на площади Небесного спокойствия (Тяньаньмэнь) в Пекине

© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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1 из 2
© AP Photo / Uncredited

Гроб с телом Мао Цзэдуна

Гроб в телом Мао Цзэдуна

Гроб с телом Мао Цзэдуна

© AP Photo / Uncredited
2 из 2

Мавзолей Мао Цзэдуна (Дом памяти Мао Цзэдуна) на площади Небесного спокойствия (Тяньаньмэнь) в Пекине

© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
1 из 2

Гроб с телом Мао Цзэдуна

© AP Photo / Uncredited
2 из 2
В Северной Корее забальзамировали тела Ким Ир Сена и его сына Ким Чен Ира. Останки лидеров поместили в здание, которое было резиденцией первого руководителя КНДР.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМавзолей Ким Ир Сена в Пхеньяне
Мавзолей Ким Ир Сена в Пхеньяне
Мавзолей Ким Ир Сена в Пхеньяне
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 2
© AFP 2023 / KNS

Гроб с телом Ким Ир Сена (Фото KNS/AFP)

Гроб с телом Ким Ир Сена

Гроб с телом Ким Ир Сена (Фото KNS/AFP)

© AFP 2023 / KNS
2 из 2
Мавзолей Ким Ир Сена в Пхеньяне
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 2

Гроб с телом Ким Ир Сена (Фото KNS/AFP)

© AFP 2023 / KNS
2 из 2
Усыпальница называется "Кымсусанский дворец Солнца". В смежных комнатах — музей с личными вещами руководителей КНДР. Иностранцы могут посещать мавзолей, но только в составе специальных туристических групп.
Мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Стирают память: как рушат мемориалы советским героям в Европе
4 апреля, 08:00
 
КультураУкраинаХо Ши МинМао ЦзэдунКим Чен ИрКим Ир СенМавзолей ЛенинаРоссияКНДР (Северная Корея)КитайВьетнам
 
 
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