https://ria.ru/20230723/kultura-1885334264.html

Мавзолеи в мире: от трагедии Пирогова на Украине до величия Кимов в КНДР

Мавзолеи в мире: от трагедии Пирогова на Украине до величия Кимов в КНДР - РИА Новости, 23.07.2023

Мавзолеи в мире: от трагедии Пирогова на Украине до величия Кимов в КНДР

Мавзолей Ленина — один самых известных в мире: на забальзамированное тело вождя революции приезжают посмотреть миллионы туристов. Однако это не единственное... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T08:00

2023-07-23T08:00

2023-07-23T08:06

культура

украина

хо ши мин

мао цзэдун

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ким ир сен

мавзолей ленина

россия

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Мавзолей Ленина — один самых известных в мире: на забальзамированное тело вождя революции приезжают посмотреть миллионы туристов. Однако это не единственное подобное сооружение. История знаменитых усыпальниц — в материале РИА Новости.Усыпальница Пирогова в Виннице: печальная судьба первого российского мавзолеяСоздатель полевой хирургии, выдающийся врач Николай Пирогов умер в 1881 году в селе Вишня под Винницей (Российская империя). Тело забальзамировали (процедура длилась четыре часа) и выставили в стеклянном саркофаге в усыпальнице в его имении. Позже там возвели храм, который местные называли мавзолеем. Первое мародерство случилось в конце 1920-х — воры украли именную шпагу и нательный крест Пирогова. Злоумышленники нарушили герметичность стеклянного саркофага, и тело стало разрушаться. Ситуацию спасли специалисты из Москвы, которые бальзамировали Ленина, — хотя останки врача консервировали по другому рецепту, изобретенному самим хирургом.В течение советского периода истории Украины и нескольких лет ее независимости за телом Пирогова следили ученые из московской лаборатории. Но после 2014-го киевские власти запретили им допуск в мавзолей.Ходили слухи, что с Москвой все же готовы договориться о ребальзамировании, однако дальше слов дело не пошло.Сегодня о судьбе "первого российского мавзолея" ничего не известно. Впрочем, и до спецоперации Киев не выделял достаточно средств на поддержание храма с усыпальницей.Мавзолей Котовского на Украине: тело в землю, здание — на сносВероятно, усыпальницу Пирогова ждет та же участь, что и мавзолей революционера Григория Котовского в Подольске Одесской области.Герой Гражданской войны умер в 1925-м, его тело забальзамировали московские специалисты.В Великую Отечественную усыпальницу разрушили румынские оккупанты, над останками Котовского надругались и сбросили в траншею вместе с трупами расстрелянных. Но работники местного депо перезахоронили убитых, а тело революционера сохранили в простом мешке.В 1965-м мавзолей восстановили, правда, в уменьшенном виде. Останки Котовского положили в цинковый гроб с окошечком. Доступ к нему был открытым.В 2016-м местные украинские власти решили снести усыпальницу, а тело захоронить. Однако по законам страны это невозможно — у революционера есть родственники, которые должны дать разрешение. Все они живут в России.Мавзолей Димитрова в Болгарии: закопать вождяГеоргий Димитров — революционер и глава коммунистической "Шестнадцатой республики" СССР. Его называли болгарским Лениным. После смерти в 1949-м его тело забальзамировали и поместили в мавзолей.Здание с колоннами стояло на площади болгарского князя Александра I в Софии.После падения социалистического режима коммунистическая партия (якобы по инициативе родственников Димитрова) решила перезахоронить революционера. Его кремировали, прах теперь покоится на столичном центральном кладбище в могиле матери вождя.Мавзолей снесли в 1999-м. Усыпальницу удалось взорвать только с пятой попытки.Ленин, Кимы, Мао и Ши Мин: нетленные тела — нерушимые мавзолеиНе все истории мавзолеев — такие печальные. В России периодически говорят о захоронении тела вождя революции, но о сносе архитектурного шедевра Щусева речи не идет.В Ханое с 1975 года существует целый музейный мемориал, посвященный первому президенту независимого Вьетнама Хо Ши Мину. В комплекс входит и мавзолей. Посещать его разрешено.Кстати, специалисты из азиатского государства за несколько лет до кончины лидера приезжали в Москву для обучения процедуре бальзамирования. Сам же Хо Ши Мин хотел, чтобы его кремировали, а прах развеяли над страной.В мемориал также входят дом первого президента и музей.В Китае есть мавзолей Мао Цзэдуна. Возводили его полтора года — с ноября 1976-го по май 1977-го, а для посещения открыли в 1979-м. В здании десять комнат, посвященных лидеру КНР.В Северной Корее забальзамировали тела Ким Ир Сена и его сына Ким Чен Ира. Останки лидеров поместили в здание, которое было резиденцией первого руководителя КНДР.Усыпальница называется "Кымсусанский дворец Солнца". В смежных комнатах — музей с личными вещами руководителей КНДР. Иностранцы могут посещать мавзолей, но только в составе специальных туристических групп.

https://ria.ru/20230404/pamyatniki-1862622823.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

украина, хо ши мин, мао цзэдун, ким чен ир, ким ир сен, мавзолей ленина, россия, кндр (северная корея), китай, вьетнам