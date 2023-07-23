https://ria.ru/20230723/kronshtadt-1885789818.html

Путин и Лукашенко посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте

Путин и Лукашенко посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте - РИА Новости, 23.07.2023

Путин и Лукашенко посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Музей военно-морской славы - новый объект кластера "Остров фортов" в Кронштадте. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T12:43

2023-07-23T12:43

2023-07-23T16:25

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КРОНШТАДТ, 23 июл - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Музей военно-морской славы - новый объект кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Он начнёт свою работу через неделю - 30 июля. Комплекс построен на базе двух бережно отреставрированных исторических зданий - артиллерийских арсеналов времен Первой Мировой войны. Возведен он в беспрецедентно сжатые сроки - с 2022 по май 2023 года. Концепция формы здания основана на задаче сохранения в качестве центрального экспоната легенды отечественного флота - первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол". В настоящий момент лодка уже полностью восстановлена внешне и активно реставрируется изнутри.Экскурсию по музею лидерам России и Белоруссии провела руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу. Современный музейный комплекс был создан на базе двух реконструированных исторических зданий - артиллерийских арсеналов времен Первой Мировой войны, соединенных новым атриумом.Путин и Лукашенко начали осмотр экспозиции именно с К-3. По словам Ксении Шойгу, эта подлодка единственная в своем роде - она весит 2,5 тысячи тонн и в длину составляет 107 метров."Ее поднимали с воды и транспортировали", - рассказала она, добавив, что сама эта операция была так же уникальной и была отмечена и экспертами, и иностранными журналистами. Отвечая на вопрос Лукашенко, она рассказала, что внутри предполагается сделать экспозицию.Сам музей состоит из двух этажей: первый рассказывает о ключевых вызовах с Древней Руси до середины XX века, второй этаж - он, по словам Ксении Шойгу, рассказывает побольше - о периоде со второй половины XX - первой половины XXI века. ﻿﻿Каждый зал самодостаточен и посвящен отдельной теме, а в целом у посетителей будет понимание, что такое флот, какую роль он играет в жизни общества, как развивался и почему именно так, а не иначе.Шойгу рассказала об оснащении залов аудиогидами и мультимедийными элементам, выполняющими роль навигации. По ее словам, уже все готово к началу работы музея. "Неделя и все будет открыто", - пообещала девушка."Грандиозная работа и очень-очень полезная", - заявил Путин после осмотра экспозиции."Впечатляет", - согласился в свою очередь Лукашенко.

https://ria.ru/20230621/kronshtadt-1879566057.html

https://ria.ru/20230723/sobor-1885790825.html

https://ria.ru/20230723/turisty-1885801765.html

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Влада Копылова

новости культуры, россия, белоруссия, кронштадт, александр лукашенко, владимир путин