https://ria.ru/20230723/kontrnastuplenie-1885831795.html

Командующий группировкой "Центр" дал прогноз по контрнаступлению ВСУ

Командующий группировкой "Центр" дал прогноз по контрнаступлению ВСУ - РИА Новости, 24.07.2023

Командующий группировкой "Центр" дал прогноз по контрнаступлению ВСУ

Украинские подразделения продолжат попытки наступления до конца августа, заявил командующий российской группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-23T19:39

2023-07-23T19:39

2023-07-24T01:18

специальная военная операция на украине

киев

украина

сша

андрей мордвичев

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Украинские подразделения продолжат попытки наступления до конца августа, заявил командующий российской группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "Смотрим"."Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится", — сказал он.Мордвичев также прокомментировал применение украинскими войсками натовских боеприпасов со шрапнелью. По его словам, ВСУ стали использовать такие снаряды чаще, однако для контрнаступления они не подходят. "Нет ожидаемого для противника эффекта для таких боеприпасов, я скажу. Шумные, пыльные, элементарные старые дедовские методы фортификации спасают полностью. И бронезащита", — отметил генерал-лейтенант.По его словам, у Украины закончились 150-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, а кассетные боеприпасы по сравнению с ними менее эффективны для наступательных действий.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении. При этом потери ВСУ превысили 26 тысяч солдат, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.На фоне отсутствия успехов украинских войск западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230723/kontrnastuplenie-1885817698.html

https://ria.ru/20230723/poteri-1885786403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, украина, сша, андрей мордвичев, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато