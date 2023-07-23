https://ria.ru/20230723/kontrnastuplenie-1885826526.html

В США рассчитывают, что контрнаступление ВСУ продлится несколько месяцев

В США рассчитывают, что контрнаступление ВСУ продлится несколько месяцев - РИА Новости, 23.07.2023

В США рассчитывают, что контрнаступление ВСУ продлится несколько месяцев

США исходят из того, что контрнаступление Украины продлится "несколько месяцев", заявил в воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T18:44

2023-07-23T18:44

2023-07-23T18:44

специальная военная операция на украине

россия

энтони блинкен

нато

вооруженные силы украины

сергей шойгу

украина

сша

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ВАШИНГТОН, 23 июл - РИА Новости. США исходят из того, что контрнаступление Украины продлится "несколько месяцев", заявил в воскресенье госсекретарь Энтони Блинкен. "Это не закончится в течение следующей недели или двух. Мы по-прежнему рассматриваем вариант нескольких месяцев", - сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN. Как отметил глава американской дипломатии, контрнаступление ВСУ все еще находится "на сравнительно ранней стадии". "Оно идет тяжело", - констатировал госсекретарь США. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент России Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники. В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Госсекретарь США Энтони Блинкен выражал мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230723/poteri-1885786403.html

https://ria.ru/20230722/uzhas-1885636237.html

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россия, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины, сергей шойгу, украина, сша, сергей лавров