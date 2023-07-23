https://ria.ru/20230723/kontrnastuplenie-1885817698.html

Зеленский попытался объяснить, почему откладывал контрнаступление

Зеленский попытался объяснить, почему откладывал контрнаступление - РИА Новости, 23.07.2023

Зеленский попытался объяснить, почему откладывал контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что собирался начать контрнаступление весной, но не смог из-за отсутствия оружия, сообщило издание Politico. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T17:11

2023-07-23T17:11

2023-07-23T17:25

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

владимир путин

politico

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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что собирался начать контрнаступление весной, но не смог из-за отсутствия оружия, сообщило издание Politico.“У нас были планы начать весной. Честно говоря, мы не смогли, так как у нас не было достаточно боеприпасов и оружия, да и не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию, тем более, что учебные миссии проводились за пределами Украины", — приводит его слова газета.Зеленский также отметил, что, поскольку Украина начала действовать позже, это дало России много времени построить несколько рубежей обороны."Из-за этого более медленный темп нашего контрнаступления. Мы не хотели терять своих людей, свой личный состав. И наши военные не хотели из-за этого терять технику", — заключил он.Контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск — "во всяком случае пока" — нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом контрнаступления ВСУ. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля указал, что противник не достиг своих целей ни на одном направлении, при этом потеряв свыше 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ отметили, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что украинское наступление будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230723/aviatsiya-1885777029.html

https://ria.ru/20230723/tekhnika-1885785292.html

https://ria.ru/20230723/nikson-1885790660.html

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в мире, украина, россия, артемовский, владимир зеленский, владимир путин, politico, александр лукашенко