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В Колумбии при падении автобуса с обрыва погибли десять человек
В Колумбии при падении автобуса с обрыва погибли десять человек - РИА Новости, 23.07.2023
В Колумбии при падении автобуса с обрыва погибли десять человек
Авария с автобусом произошла на шоссе в муниципалитете Эль-Плейон в колумбийском департаменте Сантандер, в результате ДТП погибли 10 человек и еще около 30... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T07:40
2023-07-23T07:40
2023-07-23T07:40
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МЕХИКО, 23 июл - РИА Новости. Авария с автобусом произошла на шоссе в муниципалитете Эль-Плейон в колумбийском департаменте Сантандер, в результате ДТП погибли 10 человек и еще около 30 получили ранения, сообщила региональная служба спасения. "В секторе Лимитес на национальной автомагистрали муниципалитета Эль-Плейон произошла авария с участием автобуса компании Brasilia, в результате которой погибли 10 человек", - говорится в сообщении в Twitter спасателей. Пострадавшие, около 30 человек, были направлены в близлежащие больницы. Причины аварии в настоящий момент неизвестны, расследование инцидента ведут национальная полиция и специалисты Национального института дорог. По информации радиостанции Caracol, автобус перевозил южноамериканских мигрантов, которые направлялись на север страны, чтобы в итоге попасть в США.
https://rsport.ria.ru/20230722/velogonschik-1885678540.html
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колумбия, сантандер, сша, в мире
Колумбия, Сантандер, США, В мире
В Колумбии при падении автобуса с обрыва погибли десять человек
В Колумбии при падении автобуса с обрыва погибли десять человек, еще 30 получили ранения