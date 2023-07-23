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В Колумбии при падении автобуса с обрыва погибли десять человек - РИА Новости, 23.07.2023
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07:40 23.07.2023
https://ria.ru/20230723/kolumbiya-1885764055.html
В Колумбии при падении автобуса с обрыва погибли десять человек
В Колумбии при падении автобуса с обрыва погибли десять человек - РИА Новости, 23.07.2023
В Колумбии при падении автобуса с обрыва погибли десять человек
Авария с автобусом произошла на шоссе в муниципалитете Эль-Плейон в колумбийском департаменте Сантандер, в результате ДТП погибли 10 человек и еще около 30... РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T07:40
2023-07-23T07:40
колумбия
сантандер
сша
в мире
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МЕХИКО, 23 июл - РИА Новости. Авария с автобусом произошла на шоссе в муниципалитете Эль-Плейон в колумбийском департаменте Сантандер, в результате ДТП погибли 10 человек и еще около 30 получили ранения, сообщила региональная служба спасения. "В секторе Лимитес на национальной автомагистрали муниципалитета Эль-Плейон произошла авария с участием автобуса компании Brasilia, в результате которой погибли 10 человек", - говорится в сообщении в Twitter спасателей. Пострадавшие, около 30 человек, были направлены в близлежащие больницы. Причины аварии в настоящий момент неизвестны, расследование инцидента ведут национальная полиция и специалисты Национального института дорог. По информации радиостанции Caracol, автобус перевозил южноамериканских мигрантов, которые направлялись на север страны, чтобы в итоге попасть в США.
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колумбия, сантандер, сша, в мире
Колумбия, Сантандер, США, В мире
В Колумбии при падении автобуса с обрыва погибли десять человек

В Колумбии при падении автобуса с обрыва погибли десять человек, еще 30 получили ранения

© AP Photo / Fernando VergaraВид на район Ла-Канделария в Боготе, Колумбия
Вид на район Ла-Канделария в Боготе, Колумбия - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на район Ла-Канделария в Боготе, Колумбия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 23 июл - РИА Новости. Авария с автобусом произошла на шоссе в муниципалитете Эль-Плейон в колумбийском департаменте Сантандер, в результате ДТП погибли 10 человек и еще около 30 получили ранения, сообщила региональная служба спасения.
«
"В секторе Лимитес на национальной автомагистрали муниципалитета Эль-Плейон произошла авария с участием автобуса компании Brasilia, в результате которой погибли 10 человек", - говорится в сообщении в Twitter спасателей.
Пострадавшие, около 30 человек, были направлены в близлежащие больницы. Причины аварии в настоящий момент неизвестны, расследование инцидента ведут национальная полиция и специалисты Национального института дорог.
По информации радиостанции Caracol, автобус перевозил южноамериканских мигрантов, которые направлялись на север страны, чтобы в итоге попасть в США.
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