https://ria.ru/20230723/kherson-1885779702.html

Российские ВС на Херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военных

Российские ВС на Херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военных - РИА Новости, 23.07.2023

Российские ВС на Херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военных

Группировка войск ВС РФ на херсонском направлении уничтожила до 60 украинских военнослужащих, а также 11 единиц техники и склад боеприпасов противника, сообщили РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T11:18

2023-07-23T11:18

2023-07-23T11:54

специальная военная операция на украине

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россия

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ на херсонском направлении уничтожила до 60 украинских военнослужащих, а также 11 единиц техники и склад боеприпасов противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также девять автомобилей. В районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230722/vooruzhenie-1885699265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, херсонская область , вооруженные силы украины