https://ria.ru/20230723/kherson-1885779702.html
Российские ВС на Херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военных
Российские ВС на Херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военных - РИА Новости, 23.07.2023
Российские ВС на Херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военных
Группировка войск ВС РФ на херсонском направлении уничтожила до 60 украинских военнослужащих, а также 11 единиц техники и склад боеприпасов противника, сообщили РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:18
2023-07-23T11:18
2023-07-23T11:54
специальная военная операция на украине
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россия
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ на херсонском направлении уничтожила до 60 украинских военнослужащих, а также 11 единиц техники и склад боеприпасов противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также девять автомобилей. В районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230722/vooruzhenie-1885699265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Российские ВС на Херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военных
Минобороны: ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военных