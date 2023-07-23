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Российские ВС на Херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военных - РИА Новости, 23.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:18 23.07.2023 (обновлено: 11:54 23.07.2023)
https://ria.ru/20230723/kherson-1885779702.html
Российские ВС на Херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военных
Российские ВС на Херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военных - РИА Новости, 23.07.2023
Российские ВС на Херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военных
Группировка войск ВС РФ на херсонском направлении уничтожила до 60 украинских военнослужащих, а также 11 единиц техники и склад боеприпасов противника, сообщили РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-23T11:18
2023-07-23T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ на херсонском направлении уничтожила до 60 украинских военнослужащих, а также 11 единиц техники и склад боеприпасов противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также девять автомобилей. В районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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в мире, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Российские ВС на Херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военных

Минобороны: ВС России на Херсонском направлении уничтожили до 60 украинских военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ на херсонском направлении уничтожила до 60 украинских военнослужащих, а также 11 единиц техники и склад боеприпасов противника, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также девять автомобилей. В районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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