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Процедура выборов в парламент Камбоджи

Процедура выборов в парламент Камбоджи - РИА Новости, 23.07.2023

Процедура выборов в парламент Камбоджи

В соответствии с конституцией Камбоджи (1993), законодательная власть в королевстве представлена двухпалатным парламентом. Парламент состоит из Сената (верхняя... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T02:24

2023-07-23T02:24

2023-07-23T02:24

справки

камбоджа

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В соответствии с конституцией Камбоджи (1993), законодательная власть в королевстве представлена двухпалатным парламентом. Парламент состоит из Сената (верхняя палата) и Национального собрания (Национальная ассамблея, нижняя палата). Высшим избирательным органом является Национальный избирательный комитет Камбоджи, который занимается организацией выборов. Процедура выборов сенаторов определена законом о выборах сенаторов. Дата выборов назначается и объявляется премьер-министром. Сенат имеет максимальное количество членов, равное половине общего числа членов Национального собрания. Два сенатора назначаются королем, два сенатора избираются Национальным собранием простым большинством голосов. Остальные сенаторы избираются всеобщим тайным голосованием. Выборы сенаторов осуществляются по пропорциональной системе, а распределение мест по округам осуществляется методом наибольшей средней (способ последующего распределения голосов, оставшихся после первого распределения на основе избирательной квоты, при котором нераспределенные места последовательно передаются тому из списков, который имеет наибольшую среднюю; средняя каждого списка выводится путем деления числа голосов, полученных списком, на число уже полученных этим списком мест, увеличенное на единицу). Срок полномочий сенаторов составляет шесть лет.Национальное собрание состоит из не менее 120 депутатов. В настоящее время в ее состав входят 125 депутатов. Процедура выборов регулируется законом о выборах депутатов Национального собрания (2015). Депутаты избираются на основе свободных, всеобщих, равных, прямых и тайных выборов, которые проводятся раз в пять лет. Дата выборов назначается и объявляется премьер-министром. В случае досрочного роспуска Национального собрания выборы должны состояться в течение 60 дней с момента роспуска. Выборы проходят в один день, это должно быть воскресенье. Депутаты избираются по пропорциональной системе, распределение мест по округам осуществляется методом наибольшей средней.Кандидатами в депутаты могут быть граждане Камбоджи, достигшие возраста 25 лет, имеющие гражданство страны по рождению. Не могут баллотироваться госслужащие, судебные чиновники, члены национальной полиции, священники, члены Национальной избирательной комиссии, члены Конституционного совета, осужденные за тяжкое преступление и др.Выдвижением кандидатов занимаются политические партии. Регистрация кандидатов начинается за 90 дней до дня выборов. Политическая партия, принимающая участие в выборах, должна подать заявление в Национальную избирательную комиссию не позднее 70 дней до дня голосования.Избирательная кампания длится 21 день, агитационные мероприятия завершаются за 24 часа до дня выборов. Все опросы и распространение результатов опросов, связанных с выборами, завершаются за семь дней до выборов.Избирательная кампания может включать в себя собрания, проводимые политическими партиями или кандидатами; марши или митинги; выступления по радио, телевидению и в других СМИ; использование баннеров с лозунгами или фотографиями; распространение листовок политических партий и др. Логотипы политических партий могут размещаться в общественных местах. При этом запрещено размещать баннеры, логотипы, лозунги или листовки в государственных зданиях и домах граждан. Агитационные материалы, расположенные в ста метрах от помещения для голосования, удаляются не позднее дня закрытия избирательной кампании. Все средства массовой информации, в том числе государственная пресса, телевидение и радио, должны публиковать и транслировать всю информацию Национальной избирательной комиссии бесплатно для повышения осведомленности участников избирательного процесса. Предвыборная деятельность должна проходить с 6.00 до 22.00. Предвыборная агитация с использованием громкоговорителей запрещается с 12.00 до 14.00. При этом использование громкоговорителей в целях агитации запрещено рядом с больницами, школами и другими учебными заведениями.Право голосовать на выборах имеют все дееспособные граждане Камбоджи, достигшие восемнадцатилетнего возраста.Голосование проходит с 7.00 до 15.00, если не принято иное решение Национальной избирательной комиссии. За 30 дней до голосования Национальная избирательная комиссия обнародует списки названий и местоположений всех избирательных участков.Избирателю выдается бюллетень для голосования, если его имя внесено в список избирателей на данном избирательном участке, при предъявлении удостоверения личности. Избиратель ставит отметку в избирательном бюллетене в отдельной кабинке для голосования, а затем опускает бюллетень в ящик для голосования. Каждому избирателю после голосования маркируют палец специальными чернилами, чтобы исключить повторное голосование. Избиратели с ограниченными физическими возможностями имеют право привести с собой помощника или обратиться за помощью к председателю избирательного участка.После полного разрешения всех жалоб и получения результатов выборов со всех участков, включая результаты переизбрания, если таковые имеются, Национальная избирательная комиссия официально объявляет результаты выборов. Первая сессия Национального собрания созывается не позднее чем через 60 дней после выборов по указу короля.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

камбоджа

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, камбоджа