https://ria.ru/20230723/izrail-1885756990.html

СМИ: около 500 израильских резервистов отказались от службы в знак протеста

СМИ: около 500 израильских резервистов отказались от службы в знак протеста - РИА Новости, 23.07.2023

СМИ: около 500 израильских резервистов отказались от службы в знак протеста

Около 500 резервистов управления военной разведки Израиля объявили о приостановке службы в резерве в знак протеста из-за судебной реформы израильского... РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T02:37

2023-07-23T02:37

2023-07-23T05:46

израиль

иерусалим

тель-авив

биньямин нетаньяху

армия обороны израиля

кнессет израиля

в мире

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Около 500 резервистов управления военной разведки Израиля объявили о приостановке службы в резерве в знак протеста из-за судебной реформы израильского правительства, сообщает издание Times of Israel."Около 500 резервистов первой очереди Управления военной разведки опубликовали письмо, в котором объявили о приостановке службы в добровольческом резерве в знак протеста против планов правительства по реформированию судебной системы", - говорится в сообщении.Как отмечает издание, резервисты приостановили свою службу "до дальнейшего уведомления"."Несмотря на то, что мы неоднократно призывали к переговорам и достижению общих договоренностей по рассматриваемым вопросам, к сожалению, не только переговоры в резиденции президента не увенчались успехом, но и правительство продолжает все более настойчиво продвигать переворот", - приводится в статье текст письма.По данным издания, письмо подписали 904 резервиста, но из них лишь 487 часто появляются на службе.Ранее государственный вещатель Kan сообщал, что сотни пилотов-резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) планируют прекратить службу в резерве в знак протеста против продолжения судебной реформы.В субботу корреспондент РИА Новости передавал, что десятки тысяч протестующих против судебной реформы израильского правительства направляются к зданию парламента (Кнессета) в Иерусалиме в рамках "марша за демократию".Организаторы протестов анонсировали в субботу демонстрации в 150 местах по всему Израилю. Массовый многотысячный митинг состоится также в центре Тель-Авива на улице Каплан. Акции протеста противников судебной реформы проходят в масштабах страны уже 29 недель подряд. Протестная активность в стране значительно усилилась на фоне тупика между правящей коалицией и оппозицией в поиске компромисса по реформе юридической системы, которая, по мнению ее оппонентов, подорвет демократический характер еврейского государства. В среду комиссия парламента Израиля по законодательству одобрила поправки к прошедшему ранее первое чтение законопроекту о "факторе разумности", который ограничивает возможности Верховного суда контролировать решения исполнительной власти. Этот шаг символизирует практическое начало судебной реформы, проводимой в одностороннем порядке правительством Биньямина Нетаньяху.

https://ria.ru/20230721/iran-1885512880.html

https://ria.ru/20230719/razgon-1884972503.html

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израиль, иерусалим, тель-авив, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля, кнессет израиля, в мире