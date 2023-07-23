https://ria.ru/20230723/ispaniya-1885438601.html

Испания: досрочные всеобщие выборы

Испания: досрочные всеобщие выборы - РИА Новости, 23.07.2023

Испания: досрочные всеобщие выборы

Парламентские выборы пройдут в Испании в воскресенье. РИА Новости, 23.07.2023

2023-07-23T01:14

2023-07-23T01:14

2023-07-23T01:14

справки

испания

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Парламентские выборы пройдут в Испании в воскресенье.Ниже приводится справочная информация.В соответствии с конституцией Испании (1978), высшим законодательным органом государственной власти страны являются Генеральные кортесы (парламент).Парламент состоит из двух палат: Конгресса депутатов (нижняя) и Сената (верхняя). Их состав избирается на основе всеобщего, свободного избирательного права на четыре года. Согласно статье 167 Органического закона "О всеобщем избирательном режиме" (1985), дата выборов в Конгресс депутатов и Сенат определяется Королевским указом, они могут проводиться как одновременно, так и в разные дни. При досрочном роспуске парламента издается Королевский указ о роспуске палат, который должен одобрить председатель Конгресса депутатов. После этого назначается дата проведения досрочных выборов.При выборе депутатов применяется система пропорционального представительства, выборы сенаторов проводятся по мажоритарной системе.Избирательным округом является провинция.Право голосовать и быть избранными имеют дееспособные граждане Испании, обладающие активным избирательным правом и достигшие возраста 18 лет.Минимальное число депутатов Конгресса – 300, максимальное – 400. Нынешний его состав, согласно закону "О всеобщем избирательном режиме", определен в 350 депутатов. На выборах в Конгресс депутатов каждому избирательному округу предоставляется начальный минимум представительства – два депутата для каждой из 50 провинций. Города Сеута и Мелилья представлены одним депутатом от каждого. Оставшиеся 248 депутатов избираются согласно фиксированной системе, которая позволяет установить определенную пропорцию в зависимости от численности населения в каждой из провинций. Для участия в распределении депутатских мандатов необходимо преодолеть барьер в 3% действительных голосов избирателей соответствующего избирательного округа.Состав Сената формируется по принципу территориального представительства. В каждой провинции избираются по четыре сенатора. Жители Сеуты и Мелильи выбирают по два сенатора. Жители каждого из островных избирательных округов Гран-Канариа, Майорка и Тенерифе выбирают по три сенатора. По одному сенатору выбирают от следующих островов или групп островов: Ибица и Форментера, Менорка, Фуэртевентура, Гомера, Йерро, Лансароте и Ла-Пальма. Автономные регионы выбирают одного сенатора плюс еще одного на каждый миллион жителей территории. Те кандидаты, которые наберут наибольшее количество голосов, объявляются избранными. Если два кандидата получают равный результат, то победитель избирается методом жеребьевки. Правом на выдвижение кандидатов в Генеральные кортесы обладают политические партии, их объединения (при условии, что они занесены в соответствующий регистр), электоральные коалиции, группы избирателей, не состоящие в политических партиях.Весь состав кандидатов в Конгресс депутатов должен представлять собой сбалансированное соотношение между мужчинами и женщинами таким образом, чтобы в списках в совокупности каждый из полов составлял не менее 40%. В списках для избрания в Сенат пропорция должна быть примерно равной. При этом, когда число оставшихся для распределения должностей составляет менее пяти, соотношение женщин и мужчин должно быть приближено к числовому балансу.Кандидат не может быть представлен более чем в одном избирательном округе и одновременно баллотироваться в Конгресс и Сенат. Кандидатами не могут быть король и члены королевской семьи, председатели Конституционного и Верховного судов, судьи, прокуроры, находящиеся на воинской службе военные, а также служащие органов безопасности и полиции и др.Списки кандидатов, предложенные группами избирателей, должны иметь подписи 1% зарегистрированных избирателей в конкретном районе. Политические партии, не представленные в любой из палат парламента по итогам предыдущих всеобщих выборов, должны получить подписи 0,1% зарегистрированных избирателей в соответствующем избирательном округе. Для парламентских партий и коалиций сбор подписей не требуется. В городах Сеута и Мелилья установлены свои собственные правила.Избирательная кампания начинается на 38-й день после объявления о выборах и заканчивается в ноль часов дня голосования.Партии, коалиции и группы избирателей, присутствующие на выборах, имеют право на бесплатное эфирное время для агитации на государственных телевизионных каналах и радиостанциях. Распределение времени производится на основе общего количества голосов, полученных каждой партией, федерацией или коалицией на предыдущих эквивалентных выборах. Для партий, коалиций, не присутствовавших или не получивших мандатов на прошлых выборах – 10 минут; не набравших на прошлых выборах 5% от общего числа действительных голосов, поданных на избирательной территории, – 15 минут; получивших от 5 до 20% от общего числа голосов – 30 минут; набравших от 20% голосов – 45 минут.Голосование проводится на избирательных участках с 9.00 до 20.00 часов.В день голосования избирателю необходимо прийти на участок и подойти к членам комиссии с паспортом или другим документом, подтверждающим личность. Он получает несколько бюллетеней с партийными списками кандидатов в Конгресс депутатов и бюллетень для выбора кандидата в Сенат. Принявший решение избиратель вкладывает бюллетени в конверты и опускает каждый из них в соответствующую урну.Любые лишние знаки, подписи или неофициальные вкладыши делают бюллетень недействительным.Проживающие в стране избиратели, которые в день голосования не имеют возможности проголосовать на своем избирательном участке, могут сделать это по почте без объяснения причин. Для этого им необходимо подать соответствующий запрос в местное почтовое отделение.Избиратели, находящиеся за границей и решившие принять участие в голосовании по почте, должны включить в конверт, адресованный соответствующей избирательной комиссии, конверты для голосования, свидетельство о регистрации избирателя, ксерокопию паспорта или подтверждение гражданства. Все документы необходимо отправить заказным письмом в Дипломатическое представительство Испании не позднее, чем за 5 дней до выборов.Граждане, не умеющие читать, незрячие, или по другой уважительной причине не имеющие возможности поставить отметку в избирательном бюллетене, после оповещения об этом председателя избирательной комиссии могут прибегнуть к помощи других лиц, которым они доверяют.В случае досрочного роспуска палат издается Королевский указ о роспуске, который содержит призыв к новым выборам. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, испания